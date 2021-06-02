Власти Оклахомы назвали в честь Трампа 35-километровый участок шоссе

Власти штата Оклахома решили назвать участок шоссе в честь бывшего президента США республиканца Дональда Трампа. Соответствующий закон подписал губернатор штата Кевин Ститт.

Он уточнил, что речь идет об участке, начинающемся у границ муниципалитета Бойсе-сити и проходящем до границы Оклахомы и Техаса. Отныне эта дорога будет называться "Шоссе президента Дональда Трампа", - цитирует РИА Новости закон. Региональному управлению транспорта Оклахомы поручено установить на всем 35-километровом участке шоссе указатели с именем Трампа.

На президентских выборах в США Оклахома традиционно поддерживает республиканцев. Так, в 2020 году Трамп набрал здесь около двух третей голосов. Его соперником на выборах был демократ Джо Байден, который и одержал в итоге победу.