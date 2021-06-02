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02.06.2021 15:42
Рубрика: В мире

Во Франции объявили о референдуме по независимости Новой Каледонии

Текст: Александр Саможнев

Новый референдум по вопросу независимости Новой Каледонии состоится 12 декабря 2021 года. Предыдущее волеизъявление было проведено 4 октября 2020 года, сообщил министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню.

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"Общие интересы требуют того, чтобы референдум был проведен как можно скорее. Правительство организует его 12 декабря 2021 года", - цитирует ТАСС министра. По его словам, затем последует переходный период до 30 июня 2023 года до нового референдума о самоопределении, который станет четвертым раундом консультаций с населением архипелага.

В апреле сторонники независимости Новой Каледонии обратились к центральным властям Франции с требованием провести третий по счету референдум о самоопределении. Предыдущий референдум был проведен 4 октября 2020 года. Противники независимости набрали 53,26 процента голосов. Явка составила 85,64 процента.

В 2018 году в ходе первого референдума против отделения от Франции в Новой Каледонии проголосовали 56,7 процента  участников голосования.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. Заморская автономия в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом.  В регионе на протяжении длительного времени сохраняются межэтническая напряженность,  социальные и экономические трудности. В этой связи возникли сепаратистские настроения.

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