Во Франции объявили о референдуме по независимости Новой Каледонии

Новый референдум по вопросу независимости Новой Каледонии состоится 12 декабря 2021 года. Предыдущее волеизъявление было проведено 4 октября 2020 года, сообщил министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню.

"Общие интересы требуют того, чтобы референдум был проведен как можно скорее. Правительство организует его 12 декабря 2021 года", - цитирует ТАСС министра. По его словам, затем последует переходный период до 30 июня 2023 года до нового референдума о самоопределении, который станет четвертым раундом консультаций с населением архипелага.

В апреле сторонники независимости Новой Каледонии обратились к центральным властям Франции с требованием провести третий по счету референдум о самоопределении. Предыдущий референдум был проведен 4 октября 2020 года. Противники независимости набрали 53,26 процента голосов. Явка составила 85,64 процента.

В 2018 году в ходе первого референдума против отделения от Франции в Новой Каледонии проголосовали 56,7 процента участников голосования.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. Заморская автономия в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом. В регионе на протяжении длительного времени сохраняются межэтническая напряженность, социальные и экономические трудности. В этой связи возникли сепаратистские настроения.