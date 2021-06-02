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2 июня 2021 г.

Постановление правительства Вологодской области от 31 мая 2021 года № 568 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменения в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 30 июня 2021 года включительно.

2. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области", заменив цифры и слова "31 мая 2021 года" цифрами и словами "30 июня 2021 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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