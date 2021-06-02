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02.06.2021 22:38
Рубрика: В мире

Видео: В Мексике огромная воронка грозит поглотить ранчо

Текст: Николай Грищенко

В мексиканском городе Хуан-Си-Бонилья штата Пуэбла возникла огромная воронка, которая за несколько дней расширилась в диаметре с 5 до 80 метров.

Фото: iStock
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Геологические процессы вынудили власти штата выставить охрану и огородить опасную зону от проникновения местных жителей.

Как сообщает издание Riviera Maya News, стремительная эрозия почвы началась 29 мая. Первоначально яма была диаметром пять метров и глубиной восемь метров. 30 мая воронка заполнилась водой и ее размеры увеличились до 30 метров в диаметре, 31 мая провал расширился до 60 метров, а 1 июня - до 80 метров. Стала больше и глубина ямы - почти 20 метров.

Министерство окружающей среды Мексики сообщает, что первые исследования показали, что под гигантской воронкой проходит геологический разлом Альто Атояк, который делает почву нестабильной.

Губернатор штата Мигель Барбоса Уэрта заявил, что полный отчет о происхождении природного явления будет составлен через 30 дней.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Общество Природа РГ-Видео

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