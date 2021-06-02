Новости

США вывели из Афганистана треть своего контингента 04:03
Байден приостановил аренду участков на Аляске для разработки месторождений 03:38
В Колумбии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 03:18
Власти Оклахомы назвали в честь Трампа 35-километровый участок шоссе 03:11
Имя лауреата международной Букеровской премии назовут в Великобритании 02:51
ВОЗ не рекомендовала проводить на границах проверки на птичий грипп H10N3 02:45
ВОЗ сообщила о снижении в мире числа новых случаев COVID-19 и смертей 02:22
Компания JBS SA сократила производство мяса в США после кибератаки 01:50
В Калифорнии один человек погиб при стрельбе на территории пожарной части 01:39
Космонавты на МКС совершат первый в этом году выход в открытый космос 01:19
В Нигерии похитившие 200 школьников бандиты потребовали выкуп 00:50
Пентагон запросил более 23 млрд долларов на финансирование разведки 00:47
В США пробуют вакцинировать от COVID в парикмахерских 00:41
В Белом доме заявили о желании понять "планы и намерения России" 00:16
Чемезов: Конструкторы "Сухого" и "МиГ" будут конкурировать между собой 00:03
Чемезов назвал точные суммы долгов ОАК и "Уралвагонзавода" перед банками 00:03
Германия не дала разрешение авиакомпании S7 на выполнение двух рейсов 01.06.2021
В Ираке зафиксирован первый случай смерти пациента с "черной плесенью" 01.06.2021
Стало известно расписание четвертьфиналов ЧМ по хоккею 01.06.2021
В Италии вышел на свободу самый безжалостный киллер сицилийской мафии 01.06.2021
В Британии впервые объявлено об отсутствии ежедневных смертей от COVID-19 01.06.2021
Власти Оклахомы установили премию в 3 млн долларов тому, кто поймает йети 01.06.2021
Крупнейший концерн-производитель мяса остановил работу из-за кибератаки 01.06.2021
Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 01.06.2021
ФАС отрегулирует тарифы для крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах 01.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 02:45
Рубрика: Общество

ВОЗ не рекомендовала проводить на границах проверки на птичий грипп H10N3

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить специальные проверки на птичий грипп H10N3 на границах между странами в связи с выявлением в Китае первого в мире случая заражения человека этим вирусом.

В "Векторе" оценили риски, связанные с птичьим гриппом H10N3

Об этом во вторник вечером заявил официальный представитель женевской штаб-квартиры ВОЗ Тарик Яшаревич. "Не рекомендовано также применение каких-либо ограничений на путешествия и торговлю", - цитирует специалиста ТАСС.

Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что житель города Чжэньцзян в провинции Цзянсу стал первым в мире человеком, у которого подтвердился птичий грипп H10N3. Лабораторные исследования показали, что он заболел разновидностью птичьего гриппа, которая до сих пор не передавалась людям. Как именно произошло инфицирование, не ясно.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

Главное сегодня

Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Госдума приняла закон "Единой России" о бесплатном подключении газа
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией