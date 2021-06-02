ВОЗ не рекомендовала проводить на границах проверки на птичий грипп H10N3

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить специальные проверки на птичий грипп H10N3 на границах между странами в связи с выявлением в Китае первого в мире случая заражения человека этим вирусом.

Об этом во вторник вечером заявил официальный представитель женевской штаб-квартиры ВОЗ Тарик Яшаревич. "Не рекомендовано также применение каких-либо ограничений на путешествия и торговлю", - цитирует специалиста ТАСС.

Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что житель города Чжэньцзян в провинции Цзянсу стал первым в мире человеком, у которого подтвердился птичий грипп H10N3. Лабораторные исследования показали, что он заболел разновидностью птичьего гриппа, которая до сих пор не передавалась людям. Как именно произошло инфицирование, не ясно.