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02.06.2021 07:25
Рубрика: Общество

Врач назвала две влияющие на продолжительность жизни привычки

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о главной вредной и полезной привычках. Так, специалист считает, что только один отказ от курения решит заметную часть проблем со здоровьем.

Фото: iStock
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"Изо всех вредных привычек, присущих человеку, курение наносит самый большой урон. Возможно, вас укрепит в желании бросить курить тот факт, что безопасного уровня табачного дыма не существует", - предупредила доктор.

Она напомнила, что с курением ассоциируется развитие нескольких видов онкологии. Это рак легких - в 80% случаев развития заболевания. А также рак гортани (77%), рак пищевода, ротовой полости и мочевого пузыря (50%), рак печени (24%), рак толстого кишечника (10%).

"Приплюсуйте к этому практически обязательный хронический бронхит, сопровождающий курильщиков, и сердечно-сосудистые болезни - самую главную причину современной смертности", - отметила эндокринолог, добавив, что "на этом фоне жизни и смерти нелепо выглядит нежелание бросить курить из-за боязни растолстеть".

А вот одной из самых главных полезных привычек врач считает употребление стакана теплой воды (порядка 40 градусов, не холоднее) натощак сразу после сна. Это поможет нормальному циркулированию желчи. Желчь является важным элементом переваривания жиров, способствует выработке гормонов кишечника, уничтожает массу болезнетворных организмов.

Наука Общество Здоровье

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