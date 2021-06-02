Врач назвала опасные для здоровья человека свойства рукколы

Руккола или Eruca sаtiva, как и другие травы, обладает рядом полезных свойств, так в ее составе содержатся необходимые для организма витамины и микроэлементы. Однако в некоторых случаях употреблять это растение в пищу может быть противопоказано.

Как рассказала KP.RU диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, из-за высокого содержания сахара приправа не подходит людям, страдающим сахарным диабетом. С осторожностью употреблять рукколу также нужно тем, у кого диагностирован гастрит с повышенной кислотностью.

- Руккола вызывает индивидуальную непереносимость. Поэтому, если есть аллергия на капусту, редьку или репу, скорее всего, реакция будет и на пряную траву, - сказала врач.

Тем не менее пользы от пряной травы гораздо больше. Руккола нормализует работу желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет и уровень гемоглобина в крови, а также благотворно влияет на нервную систему. Витамины укрепляют стенки кровеносных сосудов, борются с отложением солей и появлением холестерина.

Кроме того, в Римской империи приправа из Eruca sаtiva считалась даже афродизиаком. Находящиеся в листовой зелени витамины, минеральные соли, эфирные масла и пигменты придают коже здоровый блеск и замедляют старение.