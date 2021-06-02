Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы

Больным сахарным диабетом необходимо быть осторожными при употреблении арбузов, рассказал в интервью "360" главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко.

Аналогичные рекомендации существуют и для людей с повышенной отечностью, предупредил медик. "Будет не очень полезно тем, кто страдает отеками. И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз - это еще дополнительная жидкость", - объяснил он.

Для здоровых людей, по словам Захарченко, арбузы не несут никакой опасности. Кроме того, эта ягода содержит полезные вещества, препятствующие камнеобразованию, и способна оказывать тонизирующий для организма эффект, подчеркнул врач.