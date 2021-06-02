Врач рассказал о возможной опасности приема лекарств от головной боли

Неоправданный прием обезболивающих для облегчения головной боли приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья и даже к смертельному исходу.

Как пояснил остеопат и невролог Александр Евдокимов "Пятому каналу", головная боль может быть симптомом смертельно опасных заболеваний. В частности, она может появляться в предынсультном состоянии и при гипертоническом кризе. Если в подобных случаях "глушить" боль медикаментами, возможны серьезные проблемы вплоть до летального исхода.

"Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение", - отмечает эксперт.

По его словам, сама по себе головная боль обычно не является серьезной проблемой, но если есть причина для беспокойства, заниматься самолечением не стоит и нужно посетить врача. Например, это следует сделать в случае возникновения острой боли, которой не было раньше.

"Возможно, ничего страшного нет, окажется, что это обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит", - отмечает Александр Евдокимов. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.