Врач рассказала, как похудеть с помощью напитка из цикория

Новости

Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка 10:16
В МИД РФ заявили об обсуждении заявления по итогам саммита Путина и Байдена 10:14
В Москве пройдет конференция "Российский страховой рынок: вопреки пандемии" 10:00
Россияне назвали сумму, которую они хотят получать каждый месяц 10:00
Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург 09:51
В США назвали причину, по которой не могут победить Россию 09:49
Фото: Кевин Спейси вернулся к съемкам в кино 09:43
В МЭР сочли неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса 09:40
Андрей Бочкарев: Первый в России роботизированный архив построят в Новой Москве в этом году 09:40
Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение 09:22
Детеныши краснокнижного оленя родились в Московском зоопарке 09:20
Болгарский боксер Кубрат Пулев объявил о создании собственной партии 09:20
Названы возможные сроки появления 6G в России 09:19
Лукашенко пригласил следователей из ЛНР посетить Протасевича 09:16
Российские летчики в Киргизии получили "Электронный полигон" 09:10
Трое приезжих украли на ЦКАД более километра силового кабеля 09:10
Названы три главные ошибки начинающих экспортеров 09:00
Пятеро детей пострадали при взрыве газа в заброшенном доме под Вологдой 08:55
Василевский сравнялся с Хабибулиным по числу побед в плей-офф НХЛ 08:54
Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы 08:35
Началось благоустройство столичного острова Балчуг 08:20
Вакцинировавшимся от коронавируса кинотеатры Южной Кореи дадут скидку 07:54
В США стрельбу в пожарной части устроил ее дежурный 07:21
В Бангладеше арестован убивший 70 бенгальских тигров браконьер 07:19
Видео: в США девочка отбилась от напавшей на ее собак медведицы 07:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 08:55
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как похудеть с помощью напитка из цикория

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цикорий - растение, которое практически не имеет противопоказаний и является не только полезной альтернативой кофе, но и помогает похудеть при сбалансированной диете.

Фото: iStock
Врач назвала опасные для здоровья человека свойства рукколы

Как сообщила KP.RU диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, цикорий хорошо регулирует деятельность щитовидной железы. Помогает переваривать еду, особенно, жиры. В нем есть холин, много витаминов группы В, содержится марганец, калий и кальций.

- Цикорий натощак притупляет голод, снижает аппетит, поэтому врачи его рекомендуют пить при сбалансированной диете. Напиток также расслабляет нервы и борется с бессонницей. Выводит из организма шлаки, нормализует уровень сахара в крови, - сказала врач.

Тем не менее цикорий не рекомендуется употреблять людям, страдающим варикозным расширением вен и желчнокаменной болезнью. Так как напиток из цикория расширяет сосуды и "разгоняет" кровь, то людям с гипотонией лучше не злоупотреблять им. Одна чашка цикория может вызвать тошному, слабость и головокружение.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США
Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией