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05.06.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Как обеспечить дачу дешевым электричеством от микро-ГЭС

Выгодное течение
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 120(8471)
Река или ручей рядом с загородным домом или дачным участком это не только красиво и удобно, но может быть еще и выгодно. Вода может быть источником выработки электричества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для этого совершенно не обязательно возводить плотину и перекрывать реку, что помимо громадных трудозатрат потребует получения огромного количества разрешений и согласований (и по факту не под силу обычному человеку). Достаточно купить, а можно и собрать самому проточную или погружную микрогидроэлектростанцию (ГЭС) с максимальной мощностью не более 15 кВт.

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Впрочем, последнее условие микро-ГЭС едва ли касается, большинство продаваемых аппаратов имеют мощность от 0,6 до 10 кВт. К тому же для выработки большей мощности потребуется очень сильный водяной поток, а счастливых обладателей домов рядом с водопадом не только у нас в стране, но и во всем мире совсем не много.

Стоимость микро-ГЭС начинается от 40 тыс. рублей. Они бывают разных видов: колесные, пропеллерные, ковшовые, ротор Дарье и множество других сложных названий. Но их можно разделить на два типа - проточного и поточного. Установка таких ГЭС не подразумевает перекрытие реки и создание водохранилища. Для работы проточных ГЭС нужен водоотвод или перепад воды в реке, обеспечивающий нужный напор воды. На горных реках при удобном рельефе местности их можно использовать без водоотвода. Впрочем, для них необязательна и река, возможна установка в водостоках технического назначения.

Поточные микро-ГЭС не предполагают строительства напорных сооружений, энергия воды используется в ее свободном течении. Есть еще микро-ГЭС смешанного типа и мобильные. Первые работают и на перепадах воды, и на равнинных реках. Вторые имеют малую мощность и используются в экстренных случаях, в качестве резервного генератора или в путешествиях. Также сейчас продаются станции, которые можно устанавливать в систему водоснабжения дома. В водопровод встраивается турбина маленьких размеров, которая приходит в движение за счет потока воды, двигающегося самотеком. Это уменьшает скорость потока воды, но снижает себестоимость электроэнергии.

Минимальный напор воды, требуемый для работы микро-ГЭС, начинается от 1,2 метра

Минимальный напор воды, который требуется для эффективной работы микро-ГЭС, начинается от 1,2 метра. Для рек с низкой скоростью течения и небольших ручьев необходимо создание искусственного водотока, обеспечивающего нужную мощность. И здесь возникает юридический нюанс. Со стороны энергетической безопасности и налоговых служб микрогенерация мощностью ниже 15 кВт официально разрешена, но со стороны органов, контролирующих использование водных ресурсов, могут возникнуть проблемы.

В минприроды на запрос "РГ" о правилах установки микро-ГЭС на реках уточнили, что необходим договор водопользования. Если водный объект относится к региональному или муниципальному ведению, то договор заключается между хозяином сооружения и субъектом РФ, если же водный объект федеральный, то владелец должен заключить договор с Росводресурсами, сказали в пресс-службе ведомства.

Фото: RoschetzkyIstockPhoto / iStock
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Плюсы микро-ГЭС в несомненной экономичности такого способа генерации. Не случайно в Китае, Норвегии, Австрии, Канаде микро-ГЭС занимают значительную долю от общего объема выработки электричества. У нас в стране они могут оказаться эффективны в Карелии, на Кавказе, в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, в Сибири и на Дальнем Востоке. Хотя, учитывая богатство нашей страны водными ресурсами, даже в Подмосковье такая микро-ГЭС может стать серьезным подспорьем для семейного бюджета.

Микро-ГЭС не обязательно покупать, ее возможно собрать своими руками, достаточно вспомнить колесо для водяной мельницы, которое будет играть роль гидравлической турбины (для этой цели может подойти и пропеллер от моторной лодки) и генератор. Умельцы делали микро-ГЭС даже из велосипедных динамомашин.

Главным минусом микро-ГЭС является ее сезонность. Даже быстрые, незамерзающие зимой реки не смогут защитить микро-ГЭС от обледенения, что приводит к потере мощности, а иногда и полной остановке работы.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов
Экономика Отрасли Энергетика

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