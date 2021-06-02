За сутки в России подтверждено 8832 случая COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 8832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2842

2 Санкт-Петербург 828

3 Московская область 761

4 Ростовская область 160

5 Нижегородская область 151

6 Воронежская область 137

7 Саратовская область 113

8 Иркутская область 110

9 Республика Саха (Якутия) 100

10 Республика Крым 99

11 Краснодарский край 98

12 Пермский край 97

13 Свердловская область 97

14 Красноярский край 95

15 Волгоградская область 93

16 Республика Башкортостан 89

17 Ленинградская область 88

18 Республика Бурятия 87

19 Челябинская область 85

20 Ульяновская область 83

21 Ярославская область 80

22 Новосибирская область 79

23 Брянская область 76

24 Пензенская область 75

25 Самарская область 74

26 Тверская область 73

27 Омская область 72

28 Оренбургская область 67

29 Смоленская область 66

30 Архангельская область 66

31 Белгородская область 63

32 Курская область 62

33 Ивановская область 60

34 Республика Карелия 59

35 Алтайский край 57

36 Липецкая область 55

37 Калининградская область 53

38 Рязанская область 53

39 Тульская область 53

40 Тюменская область 53

41 Тамбовская область 52

42 Калужская область 51

43 Кировская область 51

44 Владимирская область 51

45 Кемеровская область 51

46 Ставропольский край 50

47 Республика Дагестан 50

48 Псковская область 47

49 Орловская область 46

50 Республика Чувашия 46

51 Ханты-Мансийский автономный округ 46

52 Приморский край 45

53 Мурманская область 44

54 Астраханская область 43

55 Вологодская область 43

56 Удмуртская Республика 42

57 Забайкальский край 41

58 Хабаровский край 38

59 Новгородская область 37

60 Республика Коми 34

61 Курганская область 33

62 Севастополь 31

63 Костромская область 31

64 Республика Мордовия 29

65 Республика Татарстан 29

66 Сахалинская область 28

67 Томская область 26

68 Республика Хакасия 25

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 22

70 Республика Марий Эл 20

71 Республика Алтай 19

72 Амурская область 16

73 Карачаево-Черкесская Республика 14

74 Кабардино-Балкарская Республика 14

75 Республика Калмыкия 13

76 Республика Ингушетия 12

77 Камчатский край 11

78 Чеченская Республика 11

79 Республика Северная Осетия-Алания 9

80 Республика Адыгея 8

81 Республика Тыва 6

82 Магаданская область 5

83 Ненецкий автономный округ 2

84 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 090 249 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Еврейская автономная область 0,02%

3. Республика Тыва 0,04% За последние сутки подтверждено 394 смерти: Москва 60

Санкт-Петербург 36

Нижегородская область 18

Ростовская область 16

Самарская область 16

Воронежская область 15

Ленинградская область 12

Свердловская область 12

Краснодарский край 11

Московская область 10

Пермский край 10

Волгоградская область 8

Саратовская область 8

Ульяновская область 7

Алтайский край 7

Красноярский край 7

Республика Крым 6

Пензенская область 6

Челябинская область 6

Курская область 5

Тверская область 5

Тульская область 5

Ставропольский край 5

Тюменская область 5

Иркутская область 5

Новосибирская область 5

Владимирская область 4

Липецкая область 4

Калининградская область 4

Оренбургская область 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Рязанская область 3

Республика Карелия 3

Новгородская область 3

Псковская область 3

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 3

Брянская область 2

Орловская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Вологодская область 2

Мурманская область 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Республика Татарстан 2

Кемеровская область 2

Омская область 2

Республика Бурятия 2

Белгородская область 1

Республика Коми 1

Архангельская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1

Курганская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Хакасия 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 122 267 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 020 человек: Москва 2567

Санкт-Петербург 1000

Московская область 733

Ростовская область 265

Республика Саха (Якутия) 244

Воронежская область 133

Иркутская область 131

Тамбовская область 127

Пермский край 125

Саратовская область 125

Республика Крым 117

Белгородская область 107

Краснодарский край 101

Брянская область 99

Свердловская область 99

Челябинская область 99

Тверская область 92

Нижегородская область 91

Ленинградская область 90

Оренбургская область 89

Волгоградская область 87

Новосибирская область 86

Архангельская область 84

Республика Башкортостан 82

Ульяновская область 80

Красноярский край 79

Липецкая область 77

Ставропольский край 77

Ивановская область 76

Ярославская область 71

Астраханская область 69

Смоленская область 67

Республика Карелия 65

Самарская область 64

Тюменская область 64

Кемеровская область 61

Курская область 59

Республика Татарстан 58

Ханты-Мансийский автономный округ 55

Омская область 55

Республика Бурятия 55

Тульская область 50

Кировская область 48

Курганская область 48

Республика Хакасия 48

Рязанская область 46

Алтайский край 46

Калужская область 45

Удмуртская Республика 45

Владимирская область 44

Орловская область 43

Хабаровский край 43

Калининградская область 42

Республика Чувашия 41

Костромская область 39

Пензенская область 38

Вологодская область 34

Республика Дагестан 33

Забайкальский край 33

Мурманская область 32

Новгородская область 31

Республика Коми 30

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Приморский край 25

Псковская область 23

Республика Мордовия 23

Севастополь 21

Карачаево-Черкесская Республика 17

Сахалинская область 16

Томская область 15

Республика Калмыкия 14

Республика Ингушетия 13

Кабардино-Балкарская Республика 13

Чеченская Республика 11

Республика Адыгея 9

Амурская область 8

Республика Алтай 6

Камчатский край 5

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Тыва 3

Магаданская область 3

Республика Марий Эл 2

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 702 599. Защищают ли вакцины от мутирующих штаммов коронавируса