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02.06.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8832 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 8832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2842
  • 2 Санкт-Петербург 828
  • 3 Московская область 761
  • 4 Ростовская область 160
  • 5 Нижегородская область 151
  • 6 Воронежская область 137
  • 7 Саратовская область 113
  • 8 Иркутская область 110
  • 9 Республика Саха (Якутия) 100
  • 10 Республика Крым 99
  • 11 Краснодарский край 98
  • 12 Пермский край 97
  • 13 Свердловская область 97
  • 14 Красноярский край 95
  • 15 Волгоградская область 93
  • 16 Республика Башкортостан 89
  • 17 Ленинградская область 88
  • 18 Республика Бурятия 87
  • 19 Челябинская область 85
  • 20 Ульяновская область 83
  • 21 Ярославская область 80
  • 22 Новосибирская область 79
  • 23 Брянская область 76
  • 24 Пензенская область 75
  • 25 Самарская область 74
  • 26 Тверская область 73
  • 27 Омская область 72
  • 28 Оренбургская область 67
  • 29 Смоленская область 66
  • 30 Архангельская область 66
  • 31 Белгородская область 63
  • 32 Курская область 62
  • 33 Ивановская область 60
  • 34 Республика Карелия 59
  • 35 Алтайский край 57
  • 36 Липецкая область 55
  • 37 Калининградская область 53
  • 38 Рязанская область 53
  • 39 Тульская область 53
  • 40 Тюменская область 53
  • 41 Тамбовская область 52
  • 42 Калужская область 51
  • 43 Кировская область 51
  • 44 Владимирская область 51
  • 45 Кемеровская область 51
  • 46 Ставропольский край 50
  • 47 Республика Дагестан 50
  • 48 Псковская область 47
  • 49 Орловская область 46
  • 50 Республика Чувашия 46
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 46
  • 52 Приморский край 45
  • 53 Мурманская область 44
  • 54 Астраханская область 43
  • 55 Вологодская область 43
  • 56 Удмуртская Республика 42
  • 57 Забайкальский край 41
  • 58 Хабаровский край 38
  • 59 Новгородская область 37
  • 60 Республика Коми 34
  • 61 Курганская область 33
  • 62 Севастополь 31
  • 63 Костромская область 31
  • 64 Республика Мордовия 29
  • 65 Республика Татарстан 29
  • 66 Сахалинская область 28
  • 67 Томская область 26
  • 68 Республика Хакасия 25
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
  • 70 Республика Марий Эл 20
  • 71 Республика Алтай 19
  • 72 Амурская область 16
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
  • 75 Республика Калмыкия 13
  • 76 Республика Ингушетия 12
  • 77 Камчатский край 11
  • 78 Чеченская Республика 11
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 80 Республика Адыгея 8
  • 81 Республика Тыва 6
  • 82 Магаданская область 5
  • 83 Ненецкий автономный округ 2
  • 84 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 090 249 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Республика Тыва 0,04%
За последние сутки подтверждено 394 смерти:
  • Москва 60
  • Санкт-Петербург 36
  • Нижегородская область 18
  • Ростовская область 16
  • Самарская область 16
  • Воронежская область 15
  • Ленинградская область 12
  • Свердловская область 12
  • Краснодарский край 11
  • Московская область 10
  • Пермский край 10
  • Волгоградская область 8
  • Саратовская область 8
  • Ульяновская область 7
  • Алтайский край 7
  • Красноярский край 7
  • Республика Крым 6
  • Пензенская область 6
  • Челябинская область 6
  • Курская область 5
  • Тверская область 5
  • Тульская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Тюменская область 5
  • Иркутская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Владимирская область 4
  • Липецкая область 4
  • Калининградская область 4
  • Оренбургская область 4
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Рязанская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Новгородская область 3
  • Псковская область 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 3
  • Брянская область 2
  • Орловская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Вологодская область 2
  • Мурманская область 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Татарстан 2
  • Кемеровская область 2
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Белгородская область 1
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кировская область 1
  • Курганская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Хакасия 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 122 267 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 020 человек:
  • Москва 2567
  • Санкт-Петербург 1000
  • Московская область 733
  • Ростовская область 265
  • Республика Саха (Якутия) 244
  • Воронежская область 133
  • Иркутская область 131
  • Тамбовская область 127
  • Пермский край 125
  • Саратовская область 125
  • Республика Крым 117
  • Белгородская область 107
  • Краснодарский край 101
  • Брянская область 99
  • Свердловская область 99
  • Челябинская область 99
  • Тверская область 92
  • Нижегородская область 91
  • Ленинградская область 90
  • Оренбургская область 89
  • Волгоградская область 87
  • Новосибирская область 86
  • Архангельская область 84
  • Республика Башкортостан 82
  • Ульяновская область 80
  • Красноярский край 79
  • Липецкая область 77
  • Ставропольский край 77
  • Ивановская область 76
  • Ярославская область 71
  • Астраханская область 69
  • Смоленская область 67
  • Республика Карелия 65
  • Самарская область 64
  • Тюменская область 64
  • Кемеровская область 61
  • Курская область 59
  • Республика Татарстан 58
  • Ханты-Мансийский автономный округ 55
  • Омская область 55
  • Республика Бурятия 55
  • Тульская область 50
  • Кировская область 48
  • Курганская область 48
  • Республика Хакасия 48
  • Рязанская область 46
  • Алтайский край 46
  • Калужская область 45
  • Удмуртская Республика 45
  • Владимирская область 44
  • Орловская область 43
  • Хабаровский край 43
  • Калининградская область 42
  • Республика Чувашия 41
  • Костромская область 39
  • Пензенская область 38
  • Вологодская область 34
  • Республика Дагестан 33
  • Забайкальский край 33
  • Мурманская область 32
  • Новгородская область 31
  • Республика Коми 30
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Приморский край 25
  • Псковская область 23
  • Республика Мордовия 23
  • Севастополь 21
  • Карачаево-Черкесская Республика 17
  • Сахалинская область 16
  • Томская область 15
  • Республика Калмыкия 14
  • Республика Ингушетия 13
  • Кабардино-Балкарская Республика 13
  • Чеченская Республика 11
  • Республика Адыгея 9
  • Амурская область 8
  • Республика Алтай 6
  • Камчатский край 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Республика Тыва 3
  • Магаданская область 3
  • Республика Марий Эл 2
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 702 599.

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