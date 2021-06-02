За сутки в России подтверждено 8832 случая COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 8832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2842
- 2 Санкт-Петербург 828
- 3 Московская область 761
- 4 Ростовская область 160
- 5 Нижегородская область 151
- 6 Воронежская область 137
- 7 Саратовская область 113
- 8 Иркутская область 110
- 9 Республика Саха (Якутия) 100
- 10 Республика Крым 99
- 11 Краснодарский край 98
- 12 Пермский край 97
- 13 Свердловская область 97
- 14 Красноярский край 95
- 15 Волгоградская область 93
- 16 Республика Башкортостан 89
- 17 Ленинградская область 88
- 18 Республика Бурятия 87
- 19 Челябинская область 85
- 20 Ульяновская область 83
- 21 Ярославская область 80
- 22 Новосибирская область 79
- 23 Брянская область 76
- 24 Пензенская область 75
- 25 Самарская область 74
- 26 Тверская область 73
- 27 Омская область 72
- 28 Оренбургская область 67
- 29 Смоленская область 66
- 30 Архангельская область 66
- 31 Белгородская область 63
- 32 Курская область 62
- 33 Ивановская область 60
- 34 Республика Карелия 59
- 35 Алтайский край 57
- 36 Липецкая область 55
- 37 Калининградская область 53
- 38 Рязанская область 53
- 39 Тульская область 53
- 40 Тюменская область 53
- 41 Тамбовская область 52
- 42 Калужская область 51
- 43 Кировская область 51
- 44 Владимирская область 51
- 45 Кемеровская область 51
- 46 Ставропольский край 50
- 47 Республика Дагестан 50
- 48 Псковская область 47
- 49 Орловская область 46
- 50 Республика Чувашия 46
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 46
- 52 Приморский край 45
- 53 Мурманская область 44
- 54 Астраханская область 43
- 55 Вологодская область 43
- 56 Удмуртская Республика 42
- 57 Забайкальский край 41
- 58 Хабаровский край 38
- 59 Новгородская область 37
- 60 Республика Коми 34
- 61 Курганская область 33
- 62 Севастополь 31
- 63 Костромская область 31
- 64 Республика Мордовия 29
- 65 Республика Татарстан 29
- 66 Сахалинская область 28
- 67 Томская область 26
- 68 Республика Хакасия 25
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
- 70 Республика Марий Эл 20
- 71 Республика Алтай 19
- 72 Амурская область 16
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
- 75 Республика Калмыкия 13
- 76 Республика Ингушетия 12
- 77 Камчатский край 11
- 78 Чеченская Республика 11
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 80 Республика Адыгея 8
- 81 Республика Тыва 6
- 82 Магаданская область 5
- 83 Ненецкий автономный округ 2
- 84 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 090 249 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Республика Тыва 0,04%
За последние сутки подтверждено 394 смерти:
- Москва 60
- Санкт-Петербург 36
- Нижегородская область 18
- Ростовская область 16
- Самарская область 16
- Воронежская область 15
- Ленинградская область 12
- Свердловская область 12
- Краснодарский край 11
- Московская область 10
- Пермский край 10
- Волгоградская область 8
- Саратовская область 8
- Ульяновская область 7
- Алтайский край 7
- Красноярский край 7
- Республика Крым 6
- Пензенская область 6
- Челябинская область 6
- Курская область 5
- Тверская область 5
- Тульская область 5
- Ставропольский край 5
- Тюменская область 5
- Иркутская область 5
- Новосибирская область 5
- Владимирская область 4
- Липецкая область 4
- Калининградская область 4
- Оренбургская область 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Новгородская область 3
- Псковская область 3
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Брянская область 2
- Орловская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Вологодская область 2
- Мурманская область 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Татарстан 2
- Кемеровская область 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Белгородская область 1
- Республика Коми 1
- Архангельская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Хакасия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 122 267 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 020 человек:
- Москва 2567
- Санкт-Петербург 1000
- Московская область 733
- Ростовская область 265
- Республика Саха (Якутия) 244
- Воронежская область 133
- Иркутская область 131
- Тамбовская область 127
- Пермский край 125
- Саратовская область 125
- Республика Крым 117
- Белгородская область 107
- Краснодарский край 101
- Брянская область 99
- Свердловская область 99
- Челябинская область 99
- Тверская область 92
- Нижегородская область 91
- Ленинградская область 90
- Оренбургская область 89
- Волгоградская область 87
- Новосибирская область 86
- Архангельская область 84
- Республика Башкортостан 82
- Ульяновская область 80
- Красноярский край 79
- Липецкая область 77
- Ставропольский край 77
- Ивановская область 76
- Ярославская область 71
- Астраханская область 69
- Смоленская область 67
- Республика Карелия 65
- Самарская область 64
- Тюменская область 64
- Кемеровская область 61
- Курская область 59
- Республика Татарстан 58
- Ханты-Мансийский автономный округ 55
- Омская область 55
- Республика Бурятия 55
- Тульская область 50
- Кировская область 48
- Курганская область 48
- Республика Хакасия 48
- Рязанская область 46
- Алтайский край 46
- Калужская область 45
- Удмуртская Республика 45
- Владимирская область 44
- Орловская область 43
- Хабаровский край 43
- Калининградская область 42
- Республика Чувашия 41
- Костромская область 39
- Пензенская область 38
- Вологодская область 34
- Республика Дагестан 33
- Забайкальский край 33
- Мурманская область 32
- Новгородская область 31
- Республика Коми 30
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Приморский край 25
- Псковская область 23
- Республика Мордовия 23
- Севастополь 21
- Карачаево-Черкесская Республика 17
- Сахалинская область 16
- Томская область 15
- Республика Калмыкия 14
- Республика Ингушетия 13
- Кабардино-Балкарская Республика 13
- Чеченская Республика 11
- Республика Адыгея 9
- Амурская область 8
- Республика Алтай 6
- Камчатский край 5
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Тыва 3
- Магаданская область 3
- Республика Марий Эл 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 702 599.