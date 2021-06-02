Захарова: РФ ждет от Праги ответы о деятельности чешских спецслужб в России

Москва ждет, что Прага ответит на вопросы о деятельности чешских спецслужб в России. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, она привела слова первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека, который рассказал о том, что еще до оглашения данных об инциденте на складе боеприпасов во Врбетице Прага стала отзывать из России представителей своих спецслужб.

"Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа", - сказала Захарова и поставила перед властями Чехии сразу несколько вопросов. В частности, сколько представителей чешских спецслужб раньше находилось в России и сколько осталось, были ли это кадровые сотрудники или завербованные граждане, работали ли они только на Чехию, по каким паспортам въезжали в РФ, было ли у них при этом российское гражданство, куда они "исчезли" и какие преступления совершили, раз чешские власти провели операцию по их "исчезновению".