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02.06.2021 21:14
Рубрика: Власть

Захарова: США могут вывести войска из Афганистана раньше сентября

Текст: Диана Ковалева

Москва допускает, что США могут вывести войска из Афганистана до сентября, об этом свидетельствуют ускоренные темпы вывода американского военного контингента из страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликовал сайт дипведомства.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Пентагон заявил о выводе войск США из Афганистана с опережением графика

"Прежде всего, США официально не подтверждают информацию о сокращении сроков вывода войск. В качестве ориентира по-прежнему фигурирует 11 сентября. Вместе с тем обращают на себя внимание ускоренные темпы сворачивания американцами военного присутствия в Афганистане (выведено до половины персонала и техники), что может свидетельствовать о более раннем завершении процесса", - сказала дипломат.

По ее словам, в Москве убеждены, что окончание иностранного военного присутствия и осуществление инклюзивного процесса национального примирения в Афганистане "являются необходимыми условиями стабилизации ситуации и установления долгосрочного мира в стране".

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории Соединенных Штатов.

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