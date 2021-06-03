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03.06.2021 14:15
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Отменять экспортные пошлины на зерно пока нет оснований

Текст: Татьяна Карабут
В ближайшее время основания для отмены ограничений на вывоз зерна нет. Такое мнение вице-премьер Виктория Абрамченко высказала журналистам в рамках ПМЭФ.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мировой продовольственный рынок "продолжает находиться в постковидной турбулентности". Страны наращивают запасы. Они столкнулись с сокращением предложения на рынке.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Чем обернется плавающая экспортная пошлина на зерно

"Основные направления, по которым продолжается активный спрос со стороны государства, - это зерно, масличные культуры, сахар, растительное масло", - пояснила она.

Россия в этих условиях принимает меры для сохранения стабильности на внутреннем рынке, применяя рыночные механизмы. Решение о введении плавающей пошлины, которая вступило в силу со 2 июня - это необходимая мера. Она позволит, с одной стороны, растениеводам продолжать увеличивать производство зерновых культур, поскольку все средства от экспортных пошлин будут возвращены аграриям.

"С другой стороны, это позволит сохранить внутренний рынок от таких мировых колебаний. То есть зерно останется для мукомолов, хлебопеков, пищевой промышленности, животноводства, что важно. Потому что на мировом рынке тенденция сокращения кормов для животноводства. Это связано и с климатической ситуацией, засухой в Латинской Америке. Это долгосрочные тренды, которые нужно учитывать", - сказала Виктория Абрамченко.

Она отметила, что сейчас прорабатывается новый механизм: интервенции 2.0, которые подразумевают создание государственного интервенционного фонда сахара по аналогии с зерном.

Напомним, плавающая пошлина на зерно рассчитывается еженедельно от мировой цены.

Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.

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