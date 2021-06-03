Александр Калягин открыл Летнюю театральную школу

Танцы босиком на траве под синти-поп, зажигательная (в прямом смысле) клоунада с фаер-шоу, радостные возгласы и никакого формализма - в пансионате "Звенигород" Союза театральных деятелей России в четырнадцатый раз открылась Летняя театральная школа СТД РФ.

"Вы попали в рай!" - говорит председатель СТД РФ Александр Калягин молодым актерам, участникам Летней театральной школы, которая в этом году проходит не в международном формате, как обычно, а во Всероссийском. "Пандемия обрубила многие связи, в том числе студенческие и театральные. В прошлом году школу не получилось провести, в этом году мы решили ее возобновить, но в масштабах страны", - поясняет Калягин, который является и бессменным худруком проекта.

По его словам, обычно половина участников театрального интенсива были иностранными актерами, в этом же году сложная эпидемиологическая обстановка "помогла" попасть на главное летнее театральное событие 85 российским актерам из почти 50 городов России - от Петропавловска-Камчатского до Севастополя.

Среди счастливчиков и Мария Пропажина из подмосковных Мытищ. Три раза актриса драматического и кукольного театра пыталась пробиться через конкурс, который достигает 10 человек на место. И в третий раз, последний, как решила для себя Мария, ее взяли. На вопрос, почему она так стремилась попасть в проект, актриса рассказывает, что несколько лет назад в школе учился ее супруг. "Он приехал оттуда другим человеком: более уверенным в себе. Стал свободней мыслить, обрел широту взглядов. До этого Сергей держался в рамках классического театра, а здесь, в школе, все - сплошной эксперимент. За месяц человек полностью меняется в своем сознании ощущение театра", - делится Пропажина.

О том, что Летняя театральная школа СТД меняет взгляд на театр и профессию, говорят все - участники, педагоги, мастера и режиссеры. В течение месяца с участниками проекта будут заниматься педагоги ведущих театральных вузов страны. Сценическое движение и речь, современный танец, ритмика, сценический бой - день студентов школы расписан с утра до ночи. У них будет возможность пообщаться и перенять опыт у мастеров школы - режиссеров Вениамина Фильштинского, Алексея Бородина, Михаила Чумаченко, Игоря Яцко и КЛИМа, побывать на мастер-классах Александра Калягина, Сергея Женовача, Александра Филиппенко, Адольфа Шапиро, и других мэтров театральной сцены.

Школа Калягина учит обретать широту взглядов и быть увереннее в себе

Важнейшая составляющая проекта - работа с известными режиссерами над итоговыми спектаклями. Постоянный режиссер Летней школы, неоднократный лауреат премии "Золотая Маска" Борис Константинов говорит, что это всегда необычный и очень плодотворный обмен энергиями. "Все работают над одной идеей, не зная, что получится, но потом в финале что-то вырастает. Это может быть спектакль, эскиз, творческая эмоция - но всегда честное высказывание на тему, которую мы сами себе задали".

С Борисом Константиновым ребята поставят спектакль на тему конца света, с хореографом Марией Качалковой поразмышляют на тему глобального потепления и экологической катастрофы. Евгений Маленчев предложил студентам поставить сразу два спектакля - один из них по специально написанной для Летней школы пьесе, и он примет участие в театральном фестивале "Толстой" в Ясной Поляне. Эксперимент по новому прочтению пьесы Чехова "Дядя Ваня" проведет самый молодой режиссер школы Семен Серзин, а режиссер Александр Артемов предложил ребятам соединить в одном действе текстоцентрический и пластический театр в выдуманном им самим жанре.

Выпускные спектакли будут показаны с 23 по 27 июня в Москве, Звенигороде и Истре. За прошедшие годы многие из них получили путевку в "широкий прокат", рассказывает руководитель проекта Митя Мозговой. Так спектакль "Тишина. Посвящение Эдит Пиаф" Борис Константинов впервые поставил со студентами школы, потом перезапустил его на московской сцене, а в прошлом году эта работа удостоилась четырех номинаций на театральную премию "Золотая Маска".

Фото: предоставлено Союзом театральных деятелей России

В школе любят вспоминать историю актрисы спектакля Регины Хабибуллиной, которая, придя в проект, настолько не хотела работать над кукольным спектаклем, что обещалась броситься в ближайший фонтан. Тем не менее Регина сыграла в спектакле главную роль и стала претенденткой на главную театральную премию страны в номинации "Лучшая работа актера". "Важная задача - показать актеру, что театр бывает разный, что есть разная режиссура и жанры", - отметил Мозговой.

Об этом говорит и Александр Калягин: "Наша задача - научить, научить и еще раз научить ребят, вызвать в них профессиональное любопытство и широкий взгляд".

Фото: предоставлено Союзом театральных деятелей России

Именно за этим и приезжают актеры из разных уголков нашей страны и даже планеты - за новыми знаниями, новыми профессиональными открытиями. Однако и это не все. Главное все же - атмосфера дружбы и творческого сотрудничества. "Я приехала за тотальной любовью. Мне хочется ощутить атмосферу любви, творческой энергии и побыть в ней", - делится Мария Пропажина. Именно в такой любви рождается самый искренний и честный театр.