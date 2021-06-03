Audemars Piguet в партнерстве со студией Marvel выпустил первую модель серии, посвященной супергероям - Royal Oak Concept "Black Panther".

Главное в ней - объемная фигурка марвеловского персонажа, Черной Пантеры, как будто пытающаяся захватить своими когтистыми лапами парящий (закрепленный только в одной точке) турбийон, который находится у отметки "6 часов". Фигурка выполнена из золота и гравирована вручную лазером. Вообще весь циферблат впечатляет своим внутренним пространством и тщательностью проработки деталей. Часы помещены в титановый корпус диаметром 42 мм с безелем из черной керамики, снабжены мануфактурным механизмом с ручным заводом и выпущены лимитированной серией 250 экземпляров.

Все это, плюс заявленная цена в 150 000 долларов, говорит о том, что если аудитория люксовых часов и не меняется полностью, то в нее явно приходит новое поколение, неравнодушное к комиксам, анимации и индустрии развлечений в целом.