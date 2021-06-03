Беларусь сократила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз

В ответ на санкции США в отношении предприятий нефтехимического комплекса Беларуси Минск принял решение сократить персонал американского диппредставительства и ужесточить выдачу виз. Как проинформировали в министерстве иностранных дел республики, об этих мерах было объявлено вызванному в МИД временному поверенному в делах США в Беларуси.

Помимо сокращения дипломатического и административно-технического персонала дипмиссии ужесточаются визовые процедуры, ограничивается работа американских специалистов в Беларуси на временной основе. Также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.

"Эти меры - точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью. Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения", - заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

Он напомнил, что сегодня формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении ряда белорусских предприятий. "Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призванные оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам", - подчеркнули в МИД республики. В ведомстве напомнили, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному США в 1994 году, Соединенные Штаты обязались "воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету". Своими санкциями Вашингтон нарушил это соглашение.

"Мы ожидали такое развитие событий, поэтому государство сделает все возможное, чтобы эти деструктивные меры не сказались на наших людях и трудовых коллективах. Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад", - отметил Глаз.