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03.06.2021 13:32
Рубрика: В мире

"Белавиа" осуществила эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории

Текст: Юрий Сизов

Авиаторы Беларуси и в сложные времена западных санкций своих пассажиров в беде не оставляют. Об этом можно судить и по информации на сайте национального перевозчика, который уже осуществил эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран туристические агенты совместно с авиакомпанией "Белавиа" организовывают эвакуационные рейсы по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий", - говорится в сообщении.

Двумя рейсами из тунисского курорта Энфида 1 июня доставлены в Минск 346 пассажиров. В ближайшие дни, уточняет компания, запланированы еще два рейса из Туниса, чтобы вывезти более 300 человек.

Осуществлен 2 июня и эвакуационный рейс из Черногории, благодаря которому домой вернулись 189 пассажиров. Кстати, в этот день белорусский борт доставил из Албании 168 человек.

"Белавиа" прорабатывает все возможные варианты, чтобы вывезти граждан из Кипра, и приносит пассажирам свои извинения за сложившуюся ситуацию", - отметили в компании.

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