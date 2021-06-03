Bloomberg: Новая версия Windows будет представлена 24 июня

Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на приглашение на презентацию, подписанное главным исполнительным директором корпорации Сатьей Наделлой.

По его словам, новое программное обеспечение станет одним из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. Будет обновлен дизайн, предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение агентства.

Отмечается, что программное обеспечение сначала протестируют так называемые инсайдеры Windows, а затем оно станет доступным более широкой публике. По данным Bloomberg, выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.

Ранее сообщалось, что Microsoft окончательно откажется от поддержки своего браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Его заменит интернет-браузер Microsoft Edge с встроенным режимом IE, который позволит получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям. Таким образом в компании намерены "открыть путь в будущее Интернета, уважая его прошлое". Для некоторых версий Windows браузер все же останется доступен - речь идет, в том числе, о Windows 10 LTSC.