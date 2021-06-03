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03.06.2021 18:50
Рубрика: Общество

Под знаком турбийона

Текст: Оксана Бугрименко
Российская газета - Спецвыпуск № 122(8473)
В этом году исполняется 220 лет с момента появления одного из самых знаменитых часовых усложнений - турбийона.
Breguet 1176, часы с турбийоном, проданные в 1809 году графу Потоцкому; на бумажных листах - схема и описание изобретения. Breguet 1176, часы с турбийоном, проданные в 1809 году графу Потоцкому; на бумажных листах - схема и описание изобретения.
Breguet 1176, часы с турбийоном, проданные в 1809 году графу Потоцкому; на бумажных листах - схема и описание изобретения.

Его изобретение открыло новые горизонты технической мысли и способствовало решению более сложных производственных задач. И хотя до сих пор не утихают споры, так ли полезен турбийон для наручных часов, как для карманных (для которых он был изобретен), это усложнение в наше время свидетельствует об уровне, статусе и мастерстве часовщика или компании.

Фото: Breguet
Breguet представили необычную версию знаменитых часов Reine de Naples («Королева Неаполя») с «живым» циферблатом

В честь знаменательной даты дом Breguet собирается выпустить новую модель часов 26 июня: в этот день в 1801 году (или 7 мессидора IX года по республиканскому календарю, действовавшему тогда во Франции), Абрахам-Луи Бреге получил патент на изобретение нового типа часового регулятора - "турбийона". Действие патента ограничивалось 10 годами.

Что же такое турбийон и почему он получил столь странное название (в современном переводе с французского "вихрь" или "водоворот")? Ведь он был придуман, чтобы нейтрализовать силу земного притяжения, мешающую точности хода механизма карманных часов, и никак не был связан с вихрями, торнадо и прочими атмосферными явлениями.

Ультратонкий турбийон Classique Extra-Plat 5367 с асимметричным эмалевым циферблатом.

Значение слова "турбийон" сегодня понимают неправильно - изначально оно относилось к астрономии. В словарях XIX века оно обозначало либо систему планет, вращающуюся вокруг Солнца, либо энергию, заставляющую планеты вращаться вокруг единой оси. В отличие от сегодняшнего значения, обозначающего неконтролируемое вращение, стихию и хаос ("вихрь"), Бреге выбрал слово "турбийон" как человек эпохи Просвещения, который наблюдает за космосом, а затем стремится воссоздать его равновесие в миниатюре.

Один из лучших часовых мастеров XX века Джордж Дэниелс страстно увлекался делом Абрахама-Луи Бреге и посвятил ему свою книгу "Искусство Бреге". В этом году вышло ее новое издание на английском языке с предисловием Эмманюэля Бреге, вице-президента Breguet и прямого потомка основателя марки.

Бреге установил чувствительные к воздействию силы тяжести детали "сердца часов" - спускового узла (баланс, пружину, анкер и спусковое колесо) на подвижную каретку, совершающую за одну минуту оборот вокруг своей оси. При каждом таком вращательном движении менялось положение центра тяжести этого асимметричного узла, и "возмущения" часового хода, вызываемые силой гравитации, взаимно компенсировались. В таком механизме образованные современники Бреге не могли не видеть маленький, хорошо упорядоченный мир, объединенный "регулирующими и распределительными органами" (спусковым узлом) и равномерно вращающийся в подвижной каретке. Этот мир был подобен планете Солнечной системы.

Breguet 1176, часы с турбийоном, проданные графу Потоцкому, в закрытом виде.

Надо сказать, что гениальный по принципу, но невероятно сложный в изготовлении турбийон не был полностью готов к выпуску в 1801 году. После двух экспериментальных моделей первые часы с турбийоном были собраны только в 1805 году. Осенью 1806 года изобретение было представлено на Национальной выставке промышленной продукции в Париже. Описанный как механизм, позволяющий часам "сохранить точность хода вне зависимости от их положения, вертикального или наклонного", турбийон завораживал публику.

Коллекция Tradition, модель 7047, турбийон с фузеей, смещенный циферблат с узором гильоше.

Но это загадочное изобретение, предназначенное для избранных (среди его покупателей в то время значилось только высшее духовенство и аристократия), было продано с 1805 по 1823 год - год смерти Бреге - лишь в 35 экземплярах. Тем не менее наследники посчитали своим долгом сохранить исключительное умение компании создавать турбийоны.

Со временем в часовом деле удалось найти другие способы корректировки точности хода часов, но турбийон остается по сей день великим изобретением. Само его создание указывает на связь и часового искусства с астрономией и социальными науками - оно свершилось в поворотный момент европейской мысли, на излете эпохи Просвещения.

Двойной турбийон 5345 Quai de l’Horloge, на обратной стороне выгравировано изображение исторического ателье Бреге в Париже на Набережной часов (Quai de l’Horloge).

Отдавая дань уважения этому легендарному изобретению, компания Breguet продолжает выпуск часов с турбийоном - и они каждый раз поражают своей элегантностью.

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