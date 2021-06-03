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03.06.2021 15:56
Рубрика: Экономика

Будут маргинальными: зампред ЦБ РФ предрек конец наличным деньгам

Текст: Евгения Думанская

Наличные уже стали устаревать, и, как считает первый зампред Банка России Сергей Швецов, через пару десятилетий их заменит цифровая валюта. В частности, потому что бумага - это не слишком гигиенично.

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"Говорят же - "грязные деньги", так вот мы еще получили и заразные. Наверное, это отходящая технология", - сказал Швецов на сессии ПМЭФ. Он отметил, что сейчас наличные зачастую используются в "сером" бизнесе или в случае, если нет возможности заплатить безналичным способом. Пандемия тоже поспособствовала снижению популярности наличных.

"Я думаю, наличные тоже когда-то, через 20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить", - цитирует Швецова ТАСС. Пока решений о введении цифрового рубля нет, но до конца года планируется создать прототип платформы для такой валюты, и после тестирования появится ясность о дальнейшей судьбе проекта.

ЦБ представил концепцию цифрового рубля еще прошлой осенью. Предполагается, что он будет иметь уникальный код и храниться на электронном кошельке. При передаче средств уникальный цифровой код будет перемещаться из одного кошелька в другой.

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