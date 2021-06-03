Уже более 70 лет переливы чешуи Serpenti символизируют бесчисленные грани соблазна. Эти украшения запоминаются, явно демонстрируя чувственность и креативность их владелицы. Этот когда-то смелый дизайн теперь стал одним из самых желанных - новые украшения коллекции Serpenti Viper тому доказательство.
Змея Serpenti, знаковый персонаж Bvlgari, впервые появилась на свет в конце 1940-х годов в виде элегантных часов-браслетов, свернутых спиралями авангардных витков в технике Tubogas.
Циферблат был выполнен в виде головы рептилии, очерченной с геометрическим совершенством. В суровые послевоенные годы это творение отражало необходимость сочетать эстетический эффект с функциональностью, в то же время здесь предлагались передовые методы конструкции ювелирных изделий: успех был ошеломительным.
Новая версия увидела свет уже в 1950-е: драгоценная голова Serpenti была украшена глазами из рубинов, изумрудов или бриллиантов и скрывала циферблат. В 1960-е годы змея покрылась чешуйками, стремительно начавшими изменяться в размере, цветах и материалах, появились эффектные хроматические комбинации.
Покрытая яркой эмалью, искусно нанесенной вручную на каждую чешуйку, или облаченная в драгоценные камни, эта версия Serpenti была, как ни странно, очень удобной на руке. Чешуйки не спаивались между собой, а были изобретательно соединены на подвижных внутренних стержнях и легко оборачивались вокруг запястья владелицы.
С тех пор Serpenti уже никогда не оставалась прежней: она постоянно менялась в качестве часов и постепенно утвердилась и как украшение, продолжив свое извилистое скольжение в качестве колье, колец и даже поясов.
Одна только деталь определяла ее характер: треугольная голова со сглаженными углами, которая и в реалистичных, и в графичных вариантах оставалась загадочной и мощной эмблемой Serpenti.
В последние годы линия Serpenti не переставала менять кожу, принимая более абстрактный вид, превратив гипнотические чешуйки в очень современный шестигранный узор. Этот узнаваемый дизайн - один из лейтмотивов высокого ювелирного искусства Bvlgari.
Сегодня Serpenti является для Bvlgari символом единства времени - его прошлого, настоящего и будущего. Для новинок 2021 года Serpenti в очередной раз сбрасывает кожу, воцаряясь в блеске графического трендового дизайна узнаваемых чешуек Serpenti Viper, которые словно приглашают вновь и вновь нанизывать браслеты, кольца и подвески, чтобы покрыть себя гламурной броней.