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03.06.2021 19:46
Рубрика: Общество

Змеи и мистика

Российская газета - Спецвыпуск № 122(8473)
Мягко обволакивает, обнимает, хранит тайны и умеет блистать... Всякий раз метаморфозы змейки Bvlgari Serpenti поражают ее способностью сохранять свои узнаваемые черты.
На модели: украшения из коллекции Serpenti Viper 2021 года, белое золото, бриллианты. На модели: украшения из коллекции Serpenti Viper 2021 года, белое золото, бриллианты.
На модели: украшения из коллекции Serpenti Viper 2021 года, белое золото, бриллианты.

Уже более 70 лет переливы чешуи Serpenti символизируют бесчисленные грани соблазна. Эти украшения запоминаются, явно демонстрируя чувственность и креативность их владелицы. Этот когда-то смелый дизайн теперь стал одним из самых желанных - новые украшения коллекции Serpenti Viper тому доказательство.
Глава Bvlgari: кому сегодня интересны часы

Змея Serpenti, знаковый персонаж Bvlgari, впервые появилась на свет в конце 1940-х годов в виде элегантных часов-браслетов, свернутых спиралями авангардных витков в технике Tubogas.

Циферблат был выполнен в виде головы рептилии, очерченной с геометрическим совершенством. В суровые послевоенные годы это творение отражало необходимость сочетать эстетический эффект с функциональностью, в то же время здесь предлагались передовые методы конструкции ювелирных изделий: успех был ошеломительным.

Новая версия увидела свет уже в 1950-е: драгоценная голова Serpenti была украшена глазами из рубинов, изумрудов или бриллиантов и скрывала циферблат. В 1960-е годы змея покрылась чешуйками, стремительно начавшими изменяться в размере, цветах и материалах, появились эффектные хроматические комбинации.

Браслет Serpenti Viper, розовое золото, бриллианты.

Покрытая яркой эмалью, искусно нанесенной вручную на каждую чешуйку, или облаченная в драгоценные камни, эта версия Serpenti была, как ни странно, очень удобной на руке. Чешуйки не спаивались между собой, а были изобретательно соединены на подвижных внутренних стержнях и легко оборачивались вокруг запястья владелицы.

Кольцо Serpenti Viper, белое золото, бриллианты.

С тех пор Serpenti уже никогда не оставалась прежней: она постоянно менялась в качестве часов и постепенно утвердилась и как украшение, продолжив свое извилистое скольжение в качестве колье, колец и даже поясов.

На модели: часы Serpenti, украшения Serpenti Viper, белое золото, бриллианты.
Чешуйки были изобретательно соединены на подвижных внутренних стержнях и легко оборачивались вокруг запястья

Одна только деталь определяла ее характер: треугольная голова со сглаженными углами, которая и в реалистичных, и в графичных вариантах оставалась загадочной и мощной эмблемой Serpenti.

Колье Serpenti Viper, розовое золото, бриллианты на "голове" и "хвосте" змеи.

В последние годы линия Serpenti не переставала менять кожу, принимая более абстрактный вид, превратив гипнотические чешуйки в очень современный шестигранный узор. Этот узнаваемый дизайн - один из лейтмотивов высокого ювелирного искусства Bvlgari.

Кольцо Serpenti Viper, розовое золото, бриллианты на "голове" и "хвосте".

Сегодня Serpenti является для Bvlgari символом единства времени - его прошлого, настоящего и будущего. Для новинок 2021 года Serpenti в очередной раз сбрасывает кожу, воцаряясь в блеске графического трендового дизайна узнаваемых чешуек Serpenti Viper, которые словно приглашают вновь и вновь нанизывать браслеты, кольца и подвески, чтобы покрыть себя гламурной броней.

Кольцо Serpenti Viper, розовое золото, бриллианты.
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