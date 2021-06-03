Мягко обволакивает, обнимает, хранит тайны и умеет блистать... Всякий раз метаморфозы змейки Bvlgari Serpenti поражают ее способностью сохранять свои узнаваемые черты.

Уже более 70 лет переливы чешуи Serpenti символизируют бесчисленные грани соблазна. Эти украшения запоминаются, явно демонстрируя чувственность и креативность их владелицы. Этот когда-то смелый дизайн теперь стал одним из самых желанных - новые украшения коллекции Serpenti Viper тому доказательство.

Змея Serpenti, знаковый персонаж Bvlgari, впервые появилась на свет в конце 1940-х годов в виде элегантных часов-браслетов, свернутых спиралями авангардных витков в технике Tubogas.

Циферблат был выполнен в виде головы рептилии, очерченной с геометрическим совершенством. В суровые послевоенные годы это творение отражало необходимость сочетать эстетический эффект с функциональностью, в то же время здесь предлагались передовые методы конструкции ювелирных изделий: успех был ошеломительным.

Новая версия увидела свет уже в 1950-е: драгоценная голова Serpenti была украшена глазами из рубинов, изумрудов или бриллиантов и скрывала циферблат. В 1960-е годы змея покрылась чешуйками, стремительно начавшими изменяться в размере, цветах и материалах, появились эффектные хроматические комбинации.

Браслет Serpenti Viper, розовое золото, бриллианты.

Покрытая яркой эмалью, искусно нанесенной вручную на каждую чешуйку, или облаченная в драгоценные камни, эта версия Serpenti была, как ни странно, очень удобной на руке. Чешуйки не спаивались между собой, а были изобретательно соединены на подвижных внутренних стержнях и легко оборачивались вокруг запястья владелицы.

Кольцо Serpenti Viper, белое золото, бриллианты.

С тех пор Serpenti уже никогда не оставалась прежней: она постоянно менялась в качестве часов и постепенно утвердилась и как украшение, продолжив свое извилистое скольжение в качестве колье, колец и даже поясов.

На модели: часы Serpenti, украшения Serpenti Viper, белое золото, бриллианты.

Чешуйки были изобретательно соединены на подвижных внутренних стержнях и легко оборачивались вокруг запястья

Одна только деталь определяла ее характер: треугольная голова со сглаженными углами, которая и в реалистичных, и в графичных вариантах оставалась загадочной и мощной эмблемой Serpenti.

Колье Serpenti Viper, розовое золото, бриллианты на "голове" и "хвосте" змеи.

В последние годы линия Serpenti не переставала менять кожу, принимая более абстрактный вид, превратив гипнотические чешуйки в очень современный шестигранный узор. Этот узнаваемый дизайн - один из лейтмотивов высокого ювелирного искусства Bvlgari.

Кольцо Serpenti Viper, розовое золото, бриллианты на "голове" и "хвосте".

Сегодня Serpenti является для Bvlgari символом единства времени - его прошлого, настоящего и будущего. Для новинок 2021 года Serpenti в очередной раз сбрасывает кожу, воцаряясь в блеске графического трендового дизайна узнаваемых чешуек Serpenti Viper, которые словно приглашают вновь и вновь нанизывать браслеты, кольца и подвески, чтобы покрыть себя гламурной броней.