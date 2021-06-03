Есть часовые бренды, за действиями которых и профессионалы, и любители следят с неослабевающим интересом.

Даже если мы не можем позволить себе такие часы, нас восхищает то, как скромная площадь, ограниченная человеческим запястьем, становится широким полем для экспериментов там, где, казалось бы, все уже изобретено и опробовано. Один из тех, кто неизменно вызывает уважение и даже пиетет - Patek Philippe. Среди его новинок 2021 года есть весьма неожиданные.

Переизобрели календарь

Кажется, что семейную компанию Patek Philippe, сохраняющую независимость даже в эпоху доминирования крупных холдингов, не волнуют сиюминутные экономические и мировоззренческие бури: здесь работают на стратегическую перспективу. И делают это так, как будто уверены, что искусство часовой механики будет существовать вечно.

Именно поэтому в Patek Philippe взялись за "переизобретение" одного из самых сложных в часовом мире устройств - вечного календаря. Особенность вечного календаря не в том, что срок его жизни бесконечен, а в том, что он требует обязательной корректировки показаний вручную раз примерно в сто лет (то есть слово "вечный" в данном случае уместнее соотносить со словом "век", нежели с "вечностью"). Такой механизм автоматически учитывает различное количество дней в каждом месяце, а также високосные годы, и самое сложное для него - одновременно (скажем, раз в сутки, в 12 часов ночи) синхронно переключать сразу несколько показателей: это очень большая механическая нагрузка, и момент переключения - риск для сложного механизма. Именно так они ломаются.

Помните, как выглядит традиционный вечный календарь? Сколько на его циферблате дисков, окошек и индикаторов? Так вот, никаких визуальных сложностей в новом вечном календаре от Patek Philippe нет. Его циферблат предельно лаконичен и, как сегодня принято выражаться, "интуитивно понятен". В одном большом окошке в положении "12 часов" указываются день недели, дата и месяц. На малом циферблате - секундная стрелка и фазы Луны. Точка слева - индикатор дня/ночи, точка справа указывает порядковый номер текущего года в високосном цикле.

Годовой календарь Ref. 4947 в стальном корпусе диаметром 38 мм.

Однако если мы заглянем под циферблат, то обнаружим два диска, внутренние части которых двигаются независимо от внешних. Таким образом, 4 разных диска, двигаясь попеременно, составляют то самое сочетание дня недели, двусоставной даты и месяца, которое мы видим в центральном большом окошке. Работа механизма отлажена таким образом, что в конце месяца, в зависимости от его длительности, цифра "1" может появиться не рядом с "3" (то есть не образуя число "31"), а левый диск прокрутится сразу до цифры "0". В конце февраля, в котором 28 или 29 дней, работа этой умной системы впечатляет еще больше.

Чтобы соединить оригинальный дизайн, легкую считываемость показаний и надежность, инженеры марки разработали новый механизм 31-260 PS QL с автоматическим заводом и дополнительным встроенным модулем индикации, на который было подано три патентные заявки. Этот впечатляющий новый калибр помещен в элегантный корпус из платины (его диаметр 41,3 мм, а толщина всего 11,07 мм). Синий циферблат получил вертикальную сатинированную отделку и черное градиентное окаймление.

Линейные показания на дисплее нового вечного календаряRef. 5236P появляются благодаря вращению четырех дисков.

Кроме того, Patek Philippe впервые представил годовой календарь в стальном корпусе стиля Calatrava диаметром 38 мм, который подходит для любого запястья. На их циферблате, наоборот, традиционные окошки дня недели и месяца сменились дисковыми счетчиками. Дата - в окошке внизу. Запатентованный годовой календарь Patek Philippe требует корректировки только раз в год. Часы дополнены новым интегрированным полированным браслетом из стали. Синий циферблат украшен двойным - вертикальным и горизонтальным - матовым узором.

Лучше прежнего

Еще одна интрига этого года была связана с тем, что в конце зимы компания заявила о снятии с производства самой, пожалуй, известной и востребованной коллекционерами-любителями стальной модели Nautilus Ref. 5711/1A-010. Ее внешний вид был придуман великим часовым дизайнером Джеральдом Джентой в первой половине 70-х и напоминал абрис корабельного иллюминатора. Эта модель - самый простой из семейства Nautilus трехстрелочник с синим циферблатом - в последнее десятилетие стала настолько популярной и дефицитной, что цена на нее была вполне сравнима со стоимостью часов из золота.

Цвет циферблата новой версиилегендарного стального Nautilus5711 указан как "оливковый".

И пока поклонники "наутилусов" безутешно горевали, Patek Philippe через пару месяцев внезапно представил фактически ту же самую модель, но - барабанная дробь! - с циферблатом столь модного нынче зеленого (или, вернее, оливкового) цвета. И это большой сюрприз, который Patek Philippe, ранее не замеченный в следовании трендам, приготовил своим почитателям. Что касается цены, то ее разумно подняли еще на 5 тысяч долларов: новое стоит дороже. К тому же, как пошутили на одном известном часовом сайте, теперь это циферблат цвета денег.