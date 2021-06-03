Даже если мы не можем позволить себе такие часы, нас восхищает то, как скромная площадь, ограниченная человеческим запястьем, становится широким полем для экспериментов там, где, казалось бы, все уже изобретено и опробовано. Один из тех, кто неизменно вызывает уважение и даже пиетет - Patek Philippe. Среди его новинок 2021 года есть весьма неожиданные.
Переизобрели календарь
Кажется, что семейную компанию Patek Philippe, сохраняющую независимость даже в эпоху доминирования крупных холдингов, не волнуют сиюминутные экономические и мировоззренческие бури: здесь работают на стратегическую перспективу. И делают это так, как будто уверены, что искусство часовой механики будет существовать вечно.
Именно поэтому в Patek Philippe взялись за "переизобретение" одного из самых сложных в часовом мире устройств - вечного календаря. Особенность вечного календаря не в том, что срок его жизни бесконечен, а в том, что он требует обязательной корректировки показаний вручную раз примерно в сто лет (то есть слово "вечный" в данном случае уместнее соотносить со словом "век", нежели с "вечностью"). Такой механизм автоматически учитывает различное количество дней в каждом месяце, а также високосные годы, и самое сложное для него - одновременно (скажем, раз в сутки, в 12 часов ночи) синхронно переключать сразу несколько показателей: это очень большая механическая нагрузка, и момент переключения - риск для сложного механизма. Именно так они ломаются.
Помните, как выглядит традиционный вечный календарь? Сколько на его циферблате дисков, окошек и индикаторов? Так вот, никаких визуальных сложностей в новом вечном календаре от Patek Philippe нет. Его циферблат предельно лаконичен и, как сегодня принято выражаться, "интуитивно понятен". В одном большом окошке в положении "12 часов" указываются день недели, дата и месяц. На малом циферблате - секундная стрелка и фазы Луны. Точка слева - индикатор дня/ночи, точка справа указывает порядковый номер текущего года в високосном цикле.
Однако если мы заглянем под циферблат, то обнаружим два диска, внутренние части которых двигаются независимо от внешних. Таким образом, 4 разных диска, двигаясь попеременно, составляют то самое сочетание дня недели, двусоставной даты и месяца, которое мы видим в центральном большом окошке. Работа механизма отлажена таким образом, что в конце месяца, в зависимости от его длительности, цифра "1" может появиться не рядом с "3" (то есть не образуя число "31"), а левый диск прокрутится сразу до цифры "0". В конце февраля, в котором 28 или 29 дней, работа этой умной системы впечатляет еще больше.
Чтобы соединить оригинальный дизайн, легкую считываемость показаний и надежность, инженеры марки разработали новый механизм 31-260 PS QL с автоматическим заводом и дополнительным встроенным модулем индикации, на который было подано три патентные заявки. Этот впечатляющий новый калибр помещен в элегантный корпус из платины (его диаметр 41,3 мм, а толщина всего 11,07 мм). Синий циферблат получил вертикальную сатинированную отделку и черное градиентное окаймление.
Кроме того, Patek Philippe впервые представил годовой календарь в стальном корпусе стиля Calatrava диаметром 38 мм, который подходит для любого запястья. На их циферблате, наоборот, традиционные окошки дня недели и месяца сменились дисковыми счетчиками. Дата - в окошке внизу. Запатентованный годовой календарь Patek Philippe требует корректировки только раз в год. Часы дополнены новым интегрированным полированным браслетом из стали. Синий циферблат украшен двойным - вертикальным и горизонтальным - матовым узором.
Лучше прежнего
Еще одна интрига этого года была связана с тем, что в конце зимы компания заявила о снятии с производства самой, пожалуй, известной и востребованной коллекционерами-любителями стальной модели Nautilus Ref. 5711/1A-010. Ее внешний вид был придуман великим часовым дизайнером Джеральдом Джентой в первой половине 70-х и напоминал абрис корабельного иллюминатора. Эта модель - самый простой из семейства Nautilus трехстрелочник с синим циферблатом - в последнее десятилетие стала настолько популярной и дефицитной, что цена на нее была вполне сравнима со стоимостью часов из золота.
И пока поклонники "наутилусов" безутешно горевали, Patek Philippe через пару месяцев внезапно представил фактически ту же самую модель, но - барабанная дробь! - с циферблатом столь модного нынче зеленого (или, вернее, оливкового) цвета. И это большой сюрприз, который Patek Philippe, ранее не замеченный в следовании трендам, приготовил своим почитателям. Что касается цены, то ее разумно подняли еще на 5 тысяч долларов: новое стоит дороже. К тому же, как пошутили на одном известном часовом сайте, теперь это циферблат цвета денег.