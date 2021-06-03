Помните слова песни? "Расцвела сирень-черемуха в саду"… А дальше? "На мое несчастье, на мою беду". О популярнейшей беде наступившего лета в песне не говорится. Мы же сегодня именно о ней - об аллергии. И на вопросы "РГ" отвечает главный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина.

Дарья Фомина: Аллергический паспорт должен быть у каждого человека. Независимо от того, что человек никогда аллергией не страдал. Фото: Сергей Михеев

Дарья Сергеевна! Каждый третий житель планеты - аллергик. Это последние данные мировой статистики? К нашей стране они относятся? Или мы какое-то исключение в ту или иную сторону?

Дарья Фомина: К сожалению, данная статистика для нас весьма актуальна. Более того, каждый год мы наблюдаем прирост различных аллергических заболеваний. Причины? Наверное, нет смысла их перечислять, поскольку возникновение аллергии порой непредсказуемо. Но от этого, конечно, человеку не легче. Скажем, в 60-е годы прошлого века количество аллергических недугов составляло пять процентов от общей заболеваемости. А теперь - все тридцать процентов. Взрывной рост начался с поколения, родившегося после 60-х.

Очень заманчиво перечислить причины. Нам-то кажется, что мы живем все лучше, а на поверку-то это совсем не так? Ведь недаром иногда говорят, что в грязи микробы дохнут. Так, может, у нас столько всяких микробов оттого, что мы становимся чистоплотными?

Дарья Фомина: Чистота, конечно, - достижение. А проблемы надо искать в нас самих, поскольку аллергия - это иммунное заболевание, а наш иммунитет агрессивно настроен к изменениям внешней среды.

Не будем уходить в дебри иммунологии. Хотя еще раз отметим: любая аллергия - это некий сбой нашей иммунной системы. И хорошо, что у каждого она своя. И потому не каждый попадает в аллергическую ловушку.

Дарья Фомина: Вот об аллергических ловушках надо сейчас, наверное, говорить, поскольку наступил ее сезон. Как отличить, например, обычный насморк от аллергического? Прежде всего обратите внимание на то, когда вам стало трудно дышать. На то, где вы живете. Насморк мучает на улице или в помещении? В каком помещении? Мучает ли вас что-то кроме насморка? Кружится ли голова? Слезятся ли глаза? Повышается ли температура? Конечно, самое оптимальное - обратиться в таких случаях к врачу и не заниматься самолечением. Не капать в нос капли, которые вам посоветовал интернет или соседка по дому.

Знаю, не всегда и не у всех есть возможность попасть к аллергологу, не в каждой поликлинике есть такой узкий специалист. Однако общий совет могу дать. Может, это звучит парадоксально, но в прошлом летнем сезоне против аллергического насморка очень эффективным оказалось ношение масок. Сейчас маски пока не отменены, их рекомендуют носить, чтобы уберечься от ковида. А мы, аллергологи, добавим, что они могут уберечь от аллергии, потому что маска оберегает нас от пыльцы. Лекарственную терапию я бы не стала рекомендовать, так как она сугубо индивидуальна. Ее может назначить только ваш лечащий врач. А чисто житейские советы таковы: вернулись домой - обязательно вымойте руки с мылом, переоденьтесь. Может, это вас удивит, но поверьте, опыт показывает: обычные сетки на окнах служат защитой от возникновения аллергических реакций. Обратите внимание на то, чем вы моете руки, какие моющие средства у вас дома, скажем, для мытья посуды, для стирки белья. Будьте более внимательны к их выбору, так как они могут усилить проявления аллергии.

Сейчас время отпусков. Ваши советы?

Дарья Фомина: Самый простой совет: если человек знает, что рядом с березой он начинает чихать и кашлять, то надо подумать, стоит ли ехать в тот регион, который манит березовым соком. Пусть сок достанется кому-то другому, у кого на него нет аллергии. Точно так же нужно знать реакцию вашего организма на сосну, на луговые травы. Вот есть такая трава с очень красивым названием - амброзия. Раньше она росла в Дагестане, Ростовской области. А в прошлом году ее пыльца была замечена в Москве, причем в высокой концентрации. Очень аллергичная у этой травы пыльца. И потому Ростовская область, Дагестан не рекомендуются для отдыха людям с подобной реакцией на амброзию.

Еще заблуждение: аллергики не должны вакцинироваться. Должны! Только не в острый период, когда, например, человек весь в пятнах крапивницы

Много так называемой кожной аллергии. У человека вместо загара появляются волдыри, которые не только некрасиво выглядят, но и зудят. Человек, особенно ребенок, их расчесывает аж до крови. И хотя специалисты постоянно напоминают, что обращение с солнцем требует особой осторожности…

Дарья Фомина: Загар красив и очень заманчив. Особенно для бледнокожих. Многие специально "едут за загаром" на юг. Не говорю о том, что загар в конечном итоге старит кожу. Скажу о том, что он просто опасен. Маленькая родинка на лице, да и на теле, под лучами солнца может перерасти в опухоль, порой злокачественную. Помогают ли в данной ситуации защитные кремы? Помогают, но их надо подбирать индивидуально. Не каждый крем подойдет каждому лицу. Совет косметолога? Не только косметолога, но и аллерголога-иммунолога. И еще. Летом, когда жарко, мы ищем прохлады. Очень хочется выпить холодный квас или стакан воды со льдом. А еще принять холодный душ, искупаться в холодном водоеме. Приятно? Не спорю. Но это весьма небезопасно! Не только для тех, кто страдает аллергией на холод, но и для всех любителей холодного пива и купания в холодном водоеме.

А крапивница? Откуда взялось такое название? Только крапива сама виновата в нежелательных последствиях? Или?

Дарья Фомина: Крапивница - это название заболевания, проявления которого выглядят так же, как ожог крапивой. Реакцию вызывают некоторые продукты и лекарства, укусы насекомых, контакт с пыльцой.

Человека укусила муха. Появится крапивница?

Дарья Фомина: От укуса мухи, наверное, нет. А вот от укуса осы, пчелы или даже комара вполне возможно. Появились волдыри, зуд, местные отеки… Что делать? Помощь требуется немедленная. Надо идти в поликлинику. Иногда даже нужно вызывать "скорую" .

Отвлечемся от сезона. Ковид прибавил аллергических бед? Или ковид сам по себе, а аллергия сама по себе?

Дарья Фомина: Надо развеять миф о том, что аллергики в особой зоне риска тяжелого течения ковида. Еще одно заблуждение: аллергики не должны вакцинироваться. Должны! Но не в острый период, когда, например, человек в пятнах крапивницы.

Ключевой вопрос

Попробуем отвлечься от ковида, от сезонности аллергии. Кто чаще страдает аллергией? Молодые или пожилые? Худые или тучные? Брюнеты, блондины, рыжие? Кто?

Дарья Фомина: Аллергия чаще всего проявляется в детстве. С возрастом она нередко уходит. Почему? На это пока еще ответа нет, но это факт. Хотя некоторые формы аллергии - удел именно пожилых. Те же различные кожные заболевания пожилых порой имеют аллергическую природу. Кто чаще болеет, тучные или худые? Можно точно говорить о том, что избыточный вес - это риск, потому что нарушен обмен веществ. А избыток жировой ткани на руку аллергии. Насчет масти человека - брюнет, блондин, рыжий… Коллеги-педиатры всегда и до сих пор считают, что самые непредсказуемые в плане развития аллергии, как и других заболеваний, рыжие дети.

Опасно быть рыжим?

Дарья Фомина: Если угодно, в некоторой степени они требуют особого внимания.

Независимо от времени года, люди нуждаются в особых медицинских вмешательствах. Имею в виду сложные диагностические процедуры, операции. Практически никто в течение жизни не может избежать лечения зубов. Обычно врачи спрашивают, не страдает ли пациент аллергией? И если страдает, то на какие препараты. Например, новокаин, который так широко применяется, лидокаин, ультракаин. Нередко пациент понятия не имеет, что у него какая-то особая реакция на эти препараты. Хотя, наверное, знать об этом совершенно необходимо, потому что введение такого препарата чревато очень тяжелыми, порой даже летальными последствиями. Нам нужна аллергическая грамотность? Как ее получить? Может быть, в наших каких-то документах должна быть пометка, на что именно аллергия?

Дарья Фомина: В некоторых странах существуют аллергические паспорта. И хотя, к сожалению, нигде в мире нет утвержденных диагностических схем для подтверждения лекарственной аллергии, каждый должен знать, есть ли у него аллергия и на что: на растения, пыль, лекарства. Только это поможет ему избежать жизнеугрожающих ситуаций. В личном деле каждого человека должна быть информация о реакциях на те или иные препараты, которые чаще всего применяются при различных медицинских манипуляциях.

Такие паспорта были когда-то и у нас в стране. К сожалению, эта практика ушла. А сейчас, когда такие огромные цифровые возможности, необходимо эту информацию сделать достоянием каждого человека. И когда он обращается к стоматологу, или когда предстоит проведение, скажем, обезболивающей блокады, когда запланирована та или иная операция, такой паспорт надо предъявить врачу. Паспорт должен быть у каждого человека - от рождения до последнего дня жизни. Именно у каждого, независимо от того, что человек никогда в жизни аллергией не страдал.