ЕГЭ по русскому языку сдадут 680 тысяч человек

В четверг и пятницу, 3 и 4 июня, выпускники школ сдают ЕГЭ-2021 по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на него записались около 680 тысяч человек, сообщает Рособрнадзор.

- Из-за эпидемиологической обстановки экзамен разделен на два дня, чтобы избежать массового скопления участников, - подчеркивают в пресс-службе ведомства. - При организации ЕГЭ соблюдены все меры эпидемиологической безопасности. Все пункты проведения ЕГЭ будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии.

Что важно? От результатов ЕГЭ по русскому языку зависит получение школьных аттестатов за 11 класс для тех ребят, кто не сдавал Государственный выпускной экзамен в мае.

Для получения аттестата нужно набрать не меньше 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Для аттестата с отличием - не меньше 70 баллов за русский язык. Плюс - получить результат не ниже "удовлетворительно" по всем другим сдаваемым предметам ЕГЭ.

- Результаты ЕГЭ по русскому языку также нужны при поступлении в вуз на любую специальность, - сообщает Рособрнадзор. - Минимальный порог по русскому языку для вузов - 36 баллов.

Продолжительность этого экзамена - 3,5 часа. Сама работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

- Свои результаты участники экзамена, сдающие его 3 июня, получат не позднее 22 июня, сдающие 4 июня - не позднее 23 июня, - подчеркивает Рособрнадзор.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля. Всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 724 тысяч человек.