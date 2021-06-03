Экотуризм популярен во всем мире. По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), в структуре мирового туризма около 10 процентов приходится на экологические путешествия. Россия с огромной территорией и разнообразием экосистем имеет все шансы развить это направление.

Экотуризм - это посещение природных территорий, минимально затронутых антропогенным воздействием. Это ответственное путешествие, без вреда природе. При этом важно изучать и наслаждаться окружающим животным и растительным миром.

Ассоциация туроператоров России (АТОР), со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову, оценивает рост экологических видов туризма в 25-30 процентов в год. И аудитория туров молодеет.

В России 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, вместе они покрывают 13,6 процента площади страны. По данным Ростуризма, с 2014 до 2019 года количество экологических троп и маршрутов в государственных природных заповедниках выросло на 12,5 процента, в национальных парках - на 18,5 процента. А туристов, которые "потоптали" эти тропы, стало на 60 процентов больше.

"Экотуризм" - для многих россиян слово непонятное, означающее чаще всего отдых в лесу, в палатке, без удобств, с котелком в рюкзаке. Но уже мало кто мечтает о походной жизни. Нам нужен комфорт. Комфорт в размещении, комфорт в питании, комфорт для покорения красивейших заповедных мест, еще нам нужны гиды", - говорит эксперт по туризму Юлия Афанасьева.

Камчатка уникальна, но поехать туда не под силу жителям России среднего достатка

Пока самый большой экокурорт нашей страны - это Камчатка. Она уникальна, но поехать туда не под силу жителям России среднего достатка. А инфраструктура Камчатки пока не готова к большим потокам туристов. Эксперты отмечают, что катастрофически не хватает мест размещения, ресторанов, кафе, магазинов с доступными продуктами питания. Экскурсионное обслуживание очень дорогое. Сахалин - еще одно уникальное место. Мало кто не мечтает посетить озеро Буссе, но поездка туда тоже обойдется недешево.

Юлия Афанасьева рассказывает, как разрабатывала и реализовывала проекты по Камчатке и Сахалину. Камчатка на двоих взрослых в середине июля 2021 года, с 7 экскурсиями (покорение вулканов, термальные источники, морские прогулки, рыбалка, сплав по реке) обошлась туристам в 210 457 рублей. И это с учетом раннего бронирования и скидками на экскурсионное сопровождение. Самая живописная и интересная экскурсия на вертолете обойдется около 45 тысяч рублей. По Сахалину получился прекрасный проект на 8 дней, на двоих в середине июня 2021 года. Проживание в отеле с завтраками, экскурсионная программа из четырех экскурсий, включая морские, перелет через Новосибирск, трансферы - все это обошлось туристам в 145 000 рублей.

Опрос компании OneTwoTrip в декабре 2020 года показал, что 89 процентов респондентов хотели бы отдохнуть в живописном месте в глубине страны. 82 процента считают, что даже после полного возобновления международного авиасообщения экологический туризм в России продолжит развиваться.

Сегодня очень популярны для размещения на природе глэмпинги (от словосочетания "гламурный кэмпинг"). Это отдых в палатке, шатре или мобильном домике со всеми удобствами и обслуживанием. На начало 2019 года агентство Research and Markets опубликовало исследование американского рынка глэмпингов. По данным агентства, только американский объем рынка к 2024 году оценивается в 1 миллиард долларов. По оценке туристической компании RussiaDiscovery, в России около 30-50 глэмпингов, а через 5-6 лет будет не менее 500.

"Необычные виды размещения в уединенных природных зонах в 2020-2021 годах стали более востребованными. Чаще присматриваются к экоотелям и кемпингам, причем выбирают их в отдаленных красивых местах. Популярность Камчатки, Алтая, Байкала возросла", - говорит Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Чуть менее известный и популярный вид отдыха на природе - болотный туризм. Участников таких походов знакомят с необычной флорой и фауной, а ночуют они в палатках. Один из самых благоприятных регионов для такого вида туризма в России - Карелия, однако даже в Московской области достаточно подходящих мест. Правда, интересуются таким видом досуга пока всего 16 процентов опрошенных.

В тему

Роман Гареев, кандидат экономических наук, доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказывает, что экотуризм сегодня - минимально организованный вид туризма. Связано это прежде всего с отсутствием понимания, как и что нужно сделать, чтобы привлечь туристов, а также как сделать так, чтобы их нахождение на территории природных территорий было безвредным. "Руководители национальных парков и особо охраняемых природных территорий говорят о необходимости ограничивать посещения, предприниматели и эксперты, наоборот, заявляют о важности открытия данных дестинаций для массового туризма. Экологическая культура у большинства наших туристов отсутствует, это действительно делает проблематичным эффективную реализацию экотуристических программ и развития направлений", - считает ученый.