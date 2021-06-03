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03.06.2021 19:32
Рубрика: Власть

Дали старт

Эксперты: праймериз "Единой России" задают тренд общения партий с избирателями
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8473)
Предварительное голосование "Единой России" дало ей возможность заявить о себе до официального старта выборов в Госдуму. Эту процедуру должны взять на вооружение все партии, которые хотят добиваться успеха, особенно в условиях цифровизации избирательного процесса. О том, какие возможности и вызовы стоят перед "единороссами" после праймериз, говорили вчера участники "круглого стола" в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

Как отметил председатель правления Фонда Константин Костин, рекордное количество избирателей, принявших участие в голосовании - более 11 миллионов человек, позволило "Единой России" провести самый большой соцопрос, это "на порядки больше людей, чем может опросить самая крупная социологическая служба любого уровня". "И это возможность максимально точно перед началом кампании составить представление о потенциале своих кандидатов, о том, кто готов за них голосовать, как они могут взаимодействовать с гражданами", - подчеркнул эксперт. Кроме того, добавил Костин, праймериз позволяют на законных основаниях начать избирательную кампанию раньше соперников, уже сейчас заявить о себе в медийном пространстве, понять настроения электората, начать практическую подготовку к выборам в Госдуму. Глава ФоРГО также привел социологические данные, согласно которым запрос на проведение открытого предварительного голосования есть у сторонников всех парламентских сил и многих непарламентских. "Эти партии в долгу перед своими избирателями", - отметил Костин.

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
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Предварительное голосование "ЕР" проходило в онлайн-формате и поначалу вызвало опасения у части экспертов и избирателей, что процедура будет сбоить и вообще провалится, напомнил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ. "Практика показала, что это масштабное заблуждение: избиратель реально откликнулся на подобную форму", - отметил он. Причем дело тут не только в удобстве цифрового голосования, уверен директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Сейчас у нас вся демократия на кончиках пальцев, не в бюллетенях. Ткнули - и выбрали того, кто будет определять нашу политику на ближайшие годы. И это норма, с этим уже нужно жить", - заявил он. Эксперт уверен, что все партии, которые проигнорируют этот тренд, будут сметены с политического поля.

Праймериз позволяют на законных основаниях начать избирательную кампанию раньше соперников

При этом эксперты призвали победителей праймериз "Единой России" не расслабляться, несмотря на успешное прохождение этого этапа. Во-первых, на реальных выборах им придется иметь дело не только со своими сторонниками, составившими пул выборщиков в мае. Во-вторых, партия взяла довольно высокий темп активности в медиа, поэтому в ближайшие месяцы ее задача - удержаться на этом уровне, но не надоесть избирателю. Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов также посоветовал "единороссам" быть аккуратнее в высказываниях. По его мнению, партия уже научилась не генерировать антирейтинг, теперь надо следить за тем, чтобы ее ближайшие инициативы не раздражали людей перед выборами.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Праймериз "Единой России"

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