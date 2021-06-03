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03.06.2021 13:01
Рубрика: Общество

Елена Брусилова: Пациент не ищет клинику, он ищет врача

Текст: Ирина Краснопольская
Когда человек заболевает или когда - что очень важно - просто хочет проверить свое здоровье, перед ним возникает задача: куда обратиться. И не столь важно, кому подчинена клиника - федеральная она, региональная, государственная, частная. Нужна оптимальная помощь. Нередко немедленно. Наш сегодняшний выбор - клиника МЕДСИ на Красной Пресне в Москве. Выбор не случаен: клиника отмечена международным сертификатом качества JCI. А мы беседуем с президентом АО "Группы компаний "МЕДСИ" Еленой Брусиловой.
Елена Брусилова: Основной критерий - качество нашей помощи. Фото: Сергей Михеев/РГ Елена Брусилова: Основной критерий - качество нашей помощи. Фото: Сергей Михеев/РГ
Елена Брусилова: Основной критерий - качество нашей помощи. Фото: Сергей Михеев/РГ

Елена Анатольевна! Один из самых горячих вопросов: сосуществование государственных и частных клиник. Лично вы, если, не дай бог, случился какой-то сбой в здоровье, обратитесь в государственную клинику или в частную?

Елена Брусилова: Вопрос некорректный. Но постараюсь ответить. Когда у человека, как вы сказали, сбой в здоровье, он не ищет клинику, он ищет врача. Такого, который лучше всего разбирается в данной патологии. И это очень непросто. Хотя бы по той простой причине, что интернет полон информации якобы "о самых-самых", о тех, кто вылечит в одну минуту. А еще есть "сарафанное радио".

Бедный пациент. Кого же слушать?

Елена Брусилова: Если надо выбирать - интернет или "сарафанное радио", я бы, честно говоря, выбрала "радио", потому что для нас нет ничего более ценного, чем мнение самого пациента. Тем более пациента, которого успешно вылечили.

Фото: iStock
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Я вовсе не хочу, чтобы вы превратились в безымянного соискателя. Все-таки прошу, чтобы вы ответили: ваш личный выбор?

Елена Брусилова: Он очевиден. Воспримите как рекламу? Но, если позволите, я бы сказала два слова о специалистах клиник МЕДСИ. Именно клиник. Их в нашей системе 46. Причем не только в Москве, но и в регионах. У нас тысяча стационарных коек. Практически нет ни одного заболевания, которое не лечится в МЕДСИ. Вот сегодня, например, мы проводим конференцию, посвященную лечению злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Наверное, не надо объяснять, почему избрана эта локализация. Эти опухоли первенствуют среди остальных локализаций.

Да, мы постоянно проводим образовательные конференции. Вот вчерашняя была посвящена теме раннего выявления меланомы. Мы открыли Международный центр по выявлению и лечению этого заболевания. Мне бы не хотелось, чтобы сложилось впечатление, будто в МЕДСИ доминирует онкология. Хотя в общем-то она доминирует везде по той простой причине, что во всем мире именно онкологические заболевания по количеству и летальным исходам уступают только заболеваниям сердца и сосудов.

(В нашу беседу вмешивается известный российский онколог профессор Анатолий Махсон. "В некоторых странах Европы, - говорит Анатолий Нахимович, - онкологические заболевания по летальным исходам опередили сердечно-сосудистые. Почему это происходит? Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний значительно проще снизить, чем летальность от онкологических. К тому же в этих странах большая продолжительность жизни. Там, грубо говоря, люди доживают до своего рака…")

Елена Анатольевна, давайте уйдем от онкологии. При входе в клинику на Красной Пресне немало родителей с детьми, даже с такими, которые еще в коляске.

Елена Брусилова: Это не должно удивлять. У нас же многопрофильные клиники. И, повторюсь, практически нет заболеваний, с которыми к нам нельзя было бы обратиться.

А как к вам обратиться? Вы же платная клиника. Лечение можно оплачивать по системе ОМС?

Елена Брусилова: Мы лечим пациентов, не только пришедших к нам и самостоятельно оплативших лечение. Но и по программам добровольного и обязательного медицинского страхования.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Сколько пациентов можете взять на лечение по ОМС? Немало пациентов, которые хотели бы лечиться в условиях частных клиник. Они даже внешне нередко привлекательнее государственных. Но… цены кусаются.

Елена Брусилова: Мы бы могли взять многих. Но мы жестко лимитированы объемами, которые дает Фонд ОМС. Потому нередко вынуждены отказывать тем, которым могли бы помочь.

Это долгоиграющий прогноз? Всегда будет такая конкуренция между частными медицинскими учреждениями и государственными? Или все-таки придем к тому, что у пациента действительно будет право выбора врача, независимо от того, трудится специалист в клинике частной или государственной.

Елена Брусилова: Конкуренция - это прекрасно! Она некий двигатель развития и улучшения качества медицинской помощи в том числе. И мировая практика доказывает это. Устаревает деление лечебных учреждений на частные и государственные. Приобретает актуальность основной критерий - качество помощи. Отрадно, что в последнее время государство обращает на решение этой проблемы все больше внимания. Пример наших дней - ковидная пандемия. Казалось бы, какое отношение частные клиники к ней имеют. Появились же целые медицинские кластеры, работающие на ковид. Но частные клиники не остались в стороне. В МЕДСИ было перепрофилировано 450 коек многопрофильного стационара для лечения больных ковидом. Это было очень непросто. Но коллектив справился. "Красная зона" пока еще существует у нас.

К чему привожу этот пример? К тому, что, по большому счету, не должно быть деления медицинских учреждений на частные и государственные. У медицинских учреждений должна быть одна принадлежность - пациенту.

Общество Здоровье Интервью Ирины Краснопольской РГ-Видео

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