Индийский актер Дж. Рамачандран умер сразу после смерти жены

Влиятельный индийский, тамильский кинопродюсер и актер Дж. Рамачандран, более известный как GR, скончался в своем доме утром 2 июня. Причиной смерти артиста названа непродолжительная болезнь.

Как передает IndiaGlitz, кинематографист отошел всего через несколько дней после смерти любимой жены Пурани, также кинопродюсера, умершей от остановки сердца.

Как уверяют источники, 73-летний артист очень тяжело переживал смерть супруги.

У пары остались два сына.

Как актер Рамачадран дебютировал на экранах еще в детстве - в мелодраме 1960 года Kalathur Kannamma. За которой последовал еще ряд работ в картинах драматического свойства. Кроме того, у артиста была своя кинокомпания.

Кремация GR после соблюдения всех положенных ритуалов состоялась вечером того же дня.