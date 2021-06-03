Экологическая повестка приобретает все большую актуальность не только в контексте внешнеэкономической деятельности и перспектив ввода углеродного сбора для предприятий-экспортеров.

Множество проблем, связанных с экологической безопасностью, существуют и внутри страны. Справиться с насущными задачами природоохраны могут помочь инициативы российских ученых, в частности, разрабатываемые на площадках Научно-образовательных центров (НОЦ).

За последнее время в РФ произошло несколько экологических происшествий, в том числе крупного масштаба. Это, например, утечка дизтоплива из резервуара на Таймыре или разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации трубопровода Ошского месторождения. Причем экологи задолго до случившегося предупреждали руководства предприятий о вероятности ЧП, но не были услышаны. Все это - свидетельство неэффективности проводимого экологического мониторинга деятельности нефтедобывающих компаний и недостаточности мер, которые те предпринимают для развития экологической составляющей своего бизнеса.

Для предотвращения подобных аварий нужно создавать систему мониторинга, уверены в Российском экологическом обществе. "Если мы понимаем и угрозы, и риски, связанные с разливом, это позволяет более оперативно реагировать, - считает председатель общества Рашид Исмаилов, - Разумеется, утечек не должно быть, должны быть профилактические меры".

Системный подход к проблеме заложен в проекте закона об исполнении собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду. Законопроект разрабатывается по поручению Владимира Путина. О необходимости его принятия он упомянул во время Послания Федеральному Собранию, подчеркнув, что подходы России в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и не подлежат ревизии. "Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском и в некоторых других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций", - подчеркнул глава государства.

Сегодня государство нацелено на эффективное развитие взаимодействия науки и бизнеса

Регулирование станет практически новой вехой в экологической истории страны. "Мы должны поменять сознание, при котором можно было просто бросить свое предприятие с опасными отходами и возложить бремя ликвидации на плечи налогоплательщиков. Переходим к практическому применению принципа "намусорил - убери за собой", - отметила зампредправительства Виктория Абрамченко. Как прокомментировала вице-премьер, законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые бы позволяли прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

В то же время очевидно, что пересмотр основ экологической безопасности и приоритизация экологической повестки все же не может исчерпываться только усилиями со стороны законодателей и требует внимания всех заинтересованных сторон. Лидерство России в энергетической сфере напрямую взаимосвязано с технологическим лидерством и в области экологической безопасности, и в сфере недропользования, и в сфере климатической политики, поскольку именно компании ТЭК обязаны нивелировать все риски, связанные с угрозой от их деятельности для природы и человека. И здесь, по мнению специалистов, не обойтись без создания опорных точек компетенций, которые смогут генерировать усилия научного сообщества, промышленников, государства и образовательных центров.

Как отметил ректор СФУ Максим Румянцев: "Для Красноярского края тема экологии особенная. Климатической повесткой здесь занимаются давно и сразу несколько исследовательских коллективов. Несмотря на то, что достижения этих научных групп признаются мировым академическим сообществом как вклад в мировую науку, они не позволяют дать адекватный ответ на ключевой вызов, с которым регион столкнулся в последнее десятилетие. А именно, пересмотр основ экологической безопасности. Для того, чтобы объединить потенциал всех игроков, региону необходима платформа, которая позволяет проводить фундаментальные исследования различных экосистем и одновременно разрабатывать механизмы, позволяющие полученные данные о запасах и потоках углерода переводить в плоскость экономики в виде финансовых эквивалентов или преференций для наших предприятий. Такой платформой, по нашему мнению, может стать первый в РФ климатический НОЦ. Основа для этого уже создана - больше года в крае действует НОЦ "Енисейская Сибирь". За это время определены партнеры, собраны первичные данные по их эколого-экономическим потребностям. Это уже достаточный "информационный капитал", который позволит сосредоточиться вокруг климатического направления и продолжить работу по углероднейтральному будущему не только макрорегиона Енисейская Сибирь, но и страны в целом".

Среди основных целей НОЦ "Енисейская Сибирь" заявлено научное, технологическое и кадровое обеспечение развития ключевых отраслей экономики Красноярского края. Оно будет обеспечено за счет разработки и трансфера передовых (на мировом уровне) научных знаний и технологий на основе комплексных проектов в интересах реального сектора экономики; синергии научных исследований, технологических разработок, передовых образовательных практик. А приоритетные направления деятельности центра затронут, помимо нефтегазового комплекса, такие отрасли, как геологоразведка и горное дело, цветная металлургия, ракетно-космические системы и технологии, приборостроение и машиностроение.

Объединяет это отраслевое разнообразие на базе НОЦ возможность цифровой обработки данных; цифровое моделирование и прогнозирование предстоящих работ; интеллектуальные системы управления качеством, интеллектуальные системы управления производственными и бизнес-процессами и др. В отдельный блок деятельности центра выделено направление "Рациональное природопользование и экологические системы". Оно включает цифровое моделирование и прогнозирование состояния природно-климатических систем (территорий) и социально-экономических систем (городов) в условиях техногенного и антропогенного воздействия, а так же интеллектуальные системы мониторинга и управления состоянием водных, земельных и биологических ресурсов. Основные предприятия-партнеры - "Норникель", "Русал", "Роснефть", СУЭК.

На сегодня, как отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко: "На государственном уровне создание НОЦ - это шанс вывести региональную экономику, а вместе с ней и экономику всей страны на новый уровень. Для развития диалога между научными организациями и реальным сектором экономики нужно консолидировать усилия и разрабатывать новые меры поддержки научно-образовательных центров мирового уровня, уделять внимание не только их успехам, но и трудностям. Это направление работы должно стать ключевым".

Сегодня государство нацелено на эффективное развитие взаимодействия науки и бизнеса. И ведущая роль здесь отводится НОЦ. Отдельные направления деятельности центров уже стали сквозными и присутствуют практически везде, например цифровые технологии и искусственный интеллект. Только в этом году планируется создать еще 100 новых лабораторий в российских научных организациях и вузах. На эти цели правительство намерено направлять по 1,8 миллиарда рублей до 2023 года. "Создание НОЦ оказало положительное влияние на развитие научно-технологической деятельности в регионах России, заставило вузы и научные организации посмотреть на себя с другой стороны. Состав участников центров постепенно расширяется: сегодня в каждом объединении в среднем участвуют около 9 вузов, 7 НИИ и 18 организаций реального сектора экономики. Главное, что научно-образовательные центры стали узнаваемым брендом, на который активно реагирует бизнес", - резюмировал глава минобрнауки Валерий Фальков.