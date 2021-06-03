Испытания клона советской ЗУ-23-2 начались на Украине

В случае благополучного завершения тестов "зушка" будет направлена на подконтрольную эксплуатацию в войска, после чего ожидается принятие этой модификации на вооружение ВСУ.
Работами по данной теме занималось предприятие "Рубин-2017" компании "Украинская бронетехника", ранее сумевшее скопировать еще одно изделие времен Советского Союза - 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, получивший местное название "Ланцея".
Ранее уже поступала информация, что на Украине удалось наладить производство стволов орудий 2А14 для этих зенитных установок. Якобы, на испытаниях они их тактико-технических характеристики оказались лучше, чем были у старых советских образцов. Однако когда запускали в серию печально известный своими многочисленными самоподрывами миномет М120-15 "Молот", тоже первоначально утверждали что-то подобное.
Разработанные более 60 лет назад ЗУ-23-2 активно используются в ВСУ. Их устанавливают не только на автомобили ГАЗ-66, ЗиЛ-131, бронированные транспортеры МТ-ЛБ, но и на танковые тягачи БТС-4.