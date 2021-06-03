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В честь 10-летия своей коллекции Legacy Machines часовая микролаборатория MB&F создала юбилейные часы - LMX.
MB&F, юбилейная модель LMX из титана с зеленым CVD-покрытием. MB&F, юбилейная модель LMX из титана с зеленым CVD-покрытием.
MB&F, юбилейная модель LMX из титана с зеленым CVD-покрытием.

Литера X - это и способ указать на число 10, и символ симметрии циферблатов и механизмов модели. Два наклонных циферблата с белым лаковым покрытием обеспечивают независимое отображение часов и минут. Вся механика открыта взгляду под выпуклым сапфировым стеклом.

MB&F: часы с парящим турбийоном, созданные специально для женщин

Модель LMX выпущена двумя ограниченными сериями: 18 экземпляров из розового золота и 33 экземпляра из титана Grade 5 с зеленым CVD-покрытием. К осени по одному из них должны появиться в Москве, в магазинах Mercury.

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