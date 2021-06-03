В честь 10-летия своей коллекции Legacy Machines часовая микролаборатория MB&F создала юбилейные часы - LMX.

Литера X - это и способ указать на число 10, и символ симметрии циферблатов и механизмов модели. Два наклонных циферблата с белым лаковым покрытием обеспечивают независимое отображение часов и минут. Вся механика открыта взгляду под выпуклым сапфировым стеклом.

Модель LMX выпущена двумя ограниченными сериями: 18 экземпляров из розового золота и 33 экземпляра из титана Grade 5 с зеленым CVD-покрытием. К осени по одному из них должны появиться в Москве, в магазинах Mercury.