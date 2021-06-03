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03.06.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Вдыхая Сибирь полной грудью

Как круизы по Енисею стали новым трендом в отечественном туризме
Текст: Иван Зароков
В середине XVI века сибирский князь Едигер попросил Ивана Грозного "прибрать Сибирь к рукам" - в русское подданство. Сибирское ханство за царское покровительство платило ясак в тысячу собольих шкурок ежегодно. Едигера вскоре сменил хан Кучум, который сначала был согласен платить дань Москве, но затем убил московского посла. Владельцы русских земель в районе Перми - Строгановы, имевшие от царя грамоту на заселение пустующих территорий, - организовали экспедицию для покорения Сибири. Славный поход со сражениями, атаками и отступлениями завершился 26 октября 1582 года, когда отряд Ермака вступил в столицу Сибирского царства - город Кашлык. Так огромная и бесконечно богатая территория стала частью России.

Сегодня Сибирь для России не только синоним величия и благосостояния, источник силы и национальной гордости, но и край с нехожеными лесами, кристально чистыми реками, изобилием флоры и фауны. Это часть нашей родины, которая заслуживает познания и восхищения. В сибирские заповедные места, как и прежде, нелегко добраться обычному туристу. Тем ценнее возможность проникнуть в тайны Сибири и зарядиться ее силой и энергией в круизе "Енисейская экспедиция" на теплоходе "Максим Горький" от компании "ВодоходЪ".

Заповедная река с пятизвездочным комфортом

"Максим Горький" - комфортабельный теплоход, осуществляющий навигацию на реке Енисей и обеспечивающий все удобства на уровне лучших отелей мира. Фото: Предоставлено компанией "ВодоходЪ"

"Енисейская экспедиция" рассчитана на людей с активной жизненной позицией, предпочитающих сочетать несочетаемое: путешествие с комфортом и "дикий" туризм. Новые открытия обеспечивают великая река и первозданная Сибирь, а комфорт - круизный теплоход уровня "пять звезд", на борту которого гарантировано превосходное обслуживание с индивидуальным подходом к каждому путешественнику.

"Максим Горький" - комфортабельный теплоход, осуществляющий навигацию на реке Енисей и обеспечивающий все удобства на уровне лучших отелей мира.

Это путешествие - не стандартный фешенебельный круиз, а настоящая экспедиция. Две трети маршрута проходят по местам, к которым нет дорог, а в населенные пункты можно добраться только по воде (летом) или на вертолете (круглый год). В этих заповедных краях сохранились не тронутые цивилизацией воздух, вода, флора и фауна, традиции и обычаи коренных народов и переселившихся сюда в давние времена староверов и строителей новой жизни.

Путешествие по Сибири - это вовсе не альтернатива африканскому сафари или тихо­океанской рыбалке, а мощный заряд энергии и позитива от бескрайних таежных просторов, полноводия и величия реки, изысканной гастрономии и прикосновения к славной истории нашей страны с ее взлетами и падениями, радостями и трагедиями.

Россия, как она есть

Мы считаем, что знаем Россию, изучали ее историю по школьной и университетской программам, представляем ее географические особенности. Но для многих из нас великая страна ограничена столичными кольцевыми автодорогами, телевизионными программами и лентами новостей. Ступив на борт теплохода "Максим Горький" и став участником "Енисейской экспедиции", путешественник начинает открывать истинную Россию. За время круиза теплоход пересекает полярный круг и проходит три климатические зоны, через которые протекает Енисей: тайгу, тундру и Арктику.

За время круиза теплоход пересекает полярный круг и проходит три климатические зоны

Прежде всего ценность круизов компании "ВодоходЪ" не только в уникальных интерьерах теплохода или качестве обслуживания. Большинство экскурсий во время круиза по великой русской реке - эксклюзивные, с закрытым посещением локаций, недоступных в стандартных туристических пакетах. В самих экскурсиях нет ни капли режиссуры, и путешественники видят жизнь как она есть, получают настоящие ощущения и эмоции. Первозданность величественной тайги, быт и культура малых народов в этностойбищах, деревни староверов, спуск в вечную мерзлоту, самая северная железная дорога - "Стройка-503" ГУЛАГа… Эти места расположены вдали от очагов цивилизации, и редкий турист сможет добраться туда самостоятельно.

Для многих кульминационным моментом поездки становится вертолетная экскурсия на плато Путорана - в географический центр России, который парадоксальным образом является одним из самых труднодоступных мест на планете. Второе по величине трапповое плато в мире по площади сравнимо с Великобританией. На гигантской территории более 22 тысяч озер, а с крутых гор, у которых нет вершин, срываются водопады.

Точки на маршруте "Енисейская экспедиция" расположены вдали от очагов цивилизации и редкий турист туда может добраться самостоятельно. Фото: Предоставлено компанией "ВодоходЪ"

Все, чем богата енисейская Сибирь, увидеть за время экспедиции невозможно, но программа составлена так, чтобы участники экспедиции могли получить максимум знаний и эмоций от каждого дня круиза. Насладиться прекрасными видами и вдохнуть полной грудью живительный сибирский воздух в полной мере помогают почти панорамный обзор и открытые прогулочные палубы.

Праздник на столе

Каждая стоянка теплохода "Максим Горький", экскурсия, встреча с природными, культурными достопримечательностями Енисея становятся событием, достойным путевого очерка. Гастрономическая составляющая тура, раскрывающая богатство Сибири, заслуживает особого внимания. Меню ресторанов "Енисей" и "Улов дня" нашего теплохода хочется не только многократно перечитывать, но и попробовать каждое блюдо: папоротник орляк с лесными грибами, салат с языком оленя и кедровыми орешками, таймырский муксун с кремом из зеленого горошка, домашние пельмени из мяса лося или оленя. Дополняют меню изысканные десерты, такие как таежные ягоды с сибирским медом. В зависимости от настроения и предпочтений в барах и винотеке можно попробовать не только лучшие напитки из разных стран мира, но и созданные в России по традиционным сибирским рецептам.

Одна из жемчужин Сибири - Красноярские столбы. Их можно будет увидеть в ходе "Енисейской экспедиции". Фото: Предоставлено компанией "ВодоходЪ"

Сегодня многие россияне проводят отпуск в путешествиях по родной стране. Новые сибирские круизы открывают Россию такой, какой ее еще не видел столичный житель, дают возможность узнать и почувствовать свою родину такой, какая она есть. Одним из лидеров в этом направлении является компания "ВодоходЪ", открывающая своими круизами из коллекции Wild Life* новые водные маршруты каждый год.

* WildLife (Дикая жизнь) - концепция путешествия по неизведанным, диким местам с пятизвездочным комфортом.

Тем временем

В конце лета 2021 года первые путешественники отправятся в иммерсивные туры по Байкалу. Специально для них по индивидуальному заказу на верфи под Петербургом было построено и оборудовано современное судно на воздушной подушке. Скорость и маневренность обеспечивают доступ в секретные уголки глубочайшего озера на планете, в которые невозможно попасть по суше или на теплоходе. Бриллиант на карте России, точка притяжения для путешественников со всего мира, озеро Байкал становится доступнее благодаря компании "ВодоходЪ".

Справка

В "Енисейской экспедиции" все организовано на самом высоком уровне: как сам теплоход "Максим Горький", построенный в Австрии (проект Q-040) и прошедший недавно капитальную модернизацию до уровня 5*, так и маршрут, во время которого гости пройдут почти две тысячи километров по реке через три климатические зоны, встретятся с представителями шести малых народностей, посетят заповедные места, уникальные труднодоступные локации, куда можно добраться только вертолетом.

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