Как ПМЭФ-2021 скажется на курсе рубля

Курс рубля проводит неделю в узком диапазоне, что связано с разнонаправленными факторами. Они, вероятно, сохранят свое действие и сегодня.

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал о главных факторах, влияющих на рубль. А также оценил влияние Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на рынки:

- Позитивные для российской валюты драйверы налицо. Сохраняется общее оптимистичное настроение на финансовых рынках в связи с распространением вакцинации и увеличением деловой активности.

Мощный драйвер поддержки российских активов - растущие котировки нефти. Они вновь достигли годовых максимумов на уровнях выше 71 доллара за баррель Brent. Это результат встречи министров стран ОПЕК+. На ней отмечены перспективы повышения спроса на энергоносители в связи с экономическим ростом.

На таком фоне индекс МосБиржи в среду закрылся на историческом максимуме, впервые превысив уровень 3800 пунктов и дойдя до 3817,7 пункта.

Это удачно совпадает с проведением Петербургского международного экономического форума. В ближайшие дни он как положительный новостной фактор будет содействовать вниманию к российскому рынку.

Однако для рубля позитив ограничен сдерживающими обстоятельствами. На первой неделе июня происходят значительные выплаты дивидендов российскими компаниями. Их иностранные акционеры частично конвертируют полученные доходы в валюту, предъявляя на нее повышенный спрос. До конца недели предполагается закупить свыше 2,5 миллиарда долларов.

Сегодня инвесторы обратят внимание на ряд важных статистических данных. Выйдут показатели занятости и запасов нефти в США. Они воздействуют на позиционирование американской валюты и котировок нефти, оказывающих влияние на рубль. Опубликование майских индексов деловой активности в еврозоне способно скорректировать курс евро. С интересом будет воспринята информация о сумме международных резервов Центрального банка России. Превышение ими психологического уровня 600 миллиардов - позитив для рубля.

Противоречивое воздействие этой конъюнктуры, вероятно, не позволит котировкам и 3 июня выйти из сложившихся в последние дни локальных диапазонов. Для доллара он составляет 72,8-73,7 рубля, для евро - 89-89,9 рубля.

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