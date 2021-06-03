Девочка с аномальной пигментацией волос и диссоциативным расстройством идентичности, только что осиротевшая в результате нападения на её мать стаи свирепых далматинцев, оказывается в Лондоне и тут же сколачивает банду, состоящую, помимо неё самой, из пары очень кстати подвернувшихся под руку беспризорников. Проходят годы, банда успешно промышляет щипачеством, но девочку - уже девушку - больше тянет не воровать, а кроить и шить, так как велик в ней талант модельера. Не в силах сопротивляться душевным порывам, она устраивается в самую передовую по этому профилю контору, возглавляемую женщиной, которая именует себя Баронессой, и далее с самых низов прокладывает путь к вершинам мира высокой моды.

Похоже, в Disney кто-то наконец смекнул, что рано или поздно бесконечная череда ремейков классических мультиков публике может и надоесть (пока не надоела, но может ведь!), и надо бы уже ремейкам какую-нибудь альтернативу придумать. Например, спин-оффы. Спин-оффы про злодеек из классических мультиков. Идеальный вариант, как ни посмотри: как будто и что-то относительно свежее, оригинальное, и вместе с тем знакомое, проверенное. К тому же актуально, трендово. Girl power, все дела. С Малефисентой вон прокатило в своё время, а тогда ещё тема girl power не была такой актуальной и трендовой. Стало быть, сейчас вообще на ура должно зайти.

К сочинению с чистого листа биографии Круэллы Де Виль люди из Disney подошли беспрецедентно радикально. Вплоть до того, что имя ей сменили. Теперь она не Круэлла, строго говоря, а Эстелла. Тогда как Круэлла - это тёмная личность, таящаяся у Эстеллы внутри и периодически прорывающаяся наружу. Постепенно болезнь под воздействием обстоятельств прогрессирует, тёмная личность прорывается всё чаще и становится доминирующей, и безобидная в целом барышня Эстелла превращается в Круэллу Де Виль. Такова как бы вкратце суть. Но превращается она не в ту конкретно Круэллу Де Виль, которую мы знаем и любим, а в немного иную, модернизированную. Модернизированная Круэлла, в частности, не курит, маниакальной страстью к меховым изделиям не одержима и с пёсиками дружит (даром что далматинцы её мать убили). Ну а чего вы хотите: нынче всё должно быть этично.

Иными словами, "Круэлла", увы, лишь притворяется этаким диснеевским "Джокером", хотя и весьма убедительно. Довести трансформацию до логичного финала, явив нам в итоге по-настоящему отталкивающего и злого персонажа, у Disney кишка всё-таки тонка. Поэтому сразу после программного монолога в духе "буду плохой и держитесь все у меня" трансформация резко откатывается, и далее следуют перевоспитание, извлечение уроков, мораль, хэппи-энд. Досадно. С другой стороны, это же Disney, в конце концов. И по меркам Disney "Круэлла" - без шуток нечто поистине революционное. Нечто ни на что диснеевское не похожее и при этом много чего много откуда позаимствовавшее.

По завершении краткой вводной части, вдохновлённой "Оливером Твистом" (имя Эстелла тоже из Диккенса, кстати), "Круэлла" переквалифицируется в подобие "Дьявол носит Prada". Затем в кино про ограбление. Потом во что-то среднее между "Клубом CBGB", сериалом "Винил" и упомянутым "Джокером". Потом опять в кино про ограбление. Потом ещё чёрт знает во что, доверху напичканное цитатами. И так два с лишним часа. Повышенной интертекстуальности развесёлая непредсказуемая (до определённой степени) кутерьма, в центре которой две прекрасных актрисы стараются друг дружку переиграть, а на фоне - Лондон 70-х во всей пёстрой красе. Услада для глаз и ушей.

Обе актрисы притом - что Эмма Стоун в роли Эстеллы-Круэллы, что Эмма Томпсон в роли Баронессы, фактической, а не номинальной злодейки - очевидно, пляшут от образа Круэллы из игрового ремейка 1996 года, который воплотила там Гленн Клоуз (здесь она в продюсерах числится). Каждая на свой лад, конечно. Томпсон к эталону поближе держится, лишь убавляя градус экспрессии и эксцентричности. Стоун же уплясывает подальше, взяв за дополнительные ориентиры Харли Квинн в исполнении Марго Робби и в том же исполнении Тоню Хардинг, про которую режиссёр "Круэллы" Крэйг Гиллеспи как раз до этого кино снял, трижды на "Оскар" номинированное. То есть на месте Стоун вполне можно было бы и Робби представить. Если бы события разворачивались где-нибудь не в Лондоне 70-х.

А место и эпоха же не как попало выбраны, не наобум. Это глубоко концептуальное решение, оправдывающее в том числе нарочито неровную структуру, задаёт фильму тон и тему. В 70-х в Британии (и в Лондоне, в частности) такое творилось, что до сих пор нам всем так или иначе аукается. Экономический спад, рост социального напряжения, как следствие - обострение классовой борьбы. И это всё мощно сублимировалось через культуру, порождая различные замечательные феномены. Что как раз и отражено наглядно в центровом конфликте "Круэллы" - в противостоянии титульной героини антагонистке Баронессе. Где одна оперирует методами провокации и эпатажа, учиняя забойные панк-перформансы с дефиле под I Wanna Be Your Dog, тогда как вторая, напротив, вовсю олицетворяет лицемерную зажравшуюся капиталистическую аристократию.

Но и тут, правда, Disney в последний момент одёргивается и не докручивает до полноценного внятного высказывания, останавливаясь в полушаге от того, чтобы обе стороны конфликта морально уравнять. Потому как рановато, видимо, 13-летним детишкам (рейтинг PG-13) знать, что мир не делится на чёрное и белое, в отличие от головы Круэллы. Ну да, впрочем, бессмысленно к таким мелочам придираться. Пустое это. Главное - у Disney наконец вышел полноценный крупнобюджетный фильм с душой, стилем и характером, почти взрослый, мрачненький такой. Без вариантов новая классика. С потайным бонусом: отныне девицы будут наряжаться на вечеринки в конце октября не только в костюмы Харли Квинн, но и Круэллами.

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