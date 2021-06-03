Лукашенко допустил увеличение использования атомной энергии

Перспективы использования атомной энергии с учетом ввода в эксплуатацию первого реактора белорусской АЭС в Гродненской области стали поводом для совещания 3 июня у Александра Лукашенко о состоянии и развитии всего энергетического комплекса страны.

В нем приняли участие, информирует пресс-служба президента, заместитель премьер-министра Юрий Назаров, помощник главы государства Александр Косинец и министр энергетики Виктор Каранкевич.

Констатировав, что мощность белорусской энергосистемы уже превысила 10 тысяч мегаватт, что позволяет ей генерировать около четырех процентов валового внутреннего продукта страны, глава государства, прежде всего, сконцентрировал внимание на белорусско-российском атомном объекте в Островце.

"Как функционирует первый энергоблок? Как испытана станция, насколько она готова к промышленной эксплуатации?", - поставил вопрос перед участниками встречи президент, поинтересовавшись и перспективами использования энергии. Он подчеркнул, что при грамотном подходе страна сможет использовать всю энергию, вырабатываемую БелАЭС. "Это суперчистый источник, который нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - пояснил Лукашенко свой взгляд на перспективы первенца ядерной энергетики республики

Более того, президент дал понять, что при значительном росте потребления электроэнергии не исключено возведение еще одного аналогичного объекта. "Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - отметил Лукашенко, добавив, что если "надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива, высочайшие технологии".

Кроме того, на совещании президент поручил увеличить строительство электрозарядных станций, напомнив, что в РБ давно занимаются развитием электротранспорта и инфраструктуры к нему. Сейчас в стране насчитывается 450 электрозарядных станций. К концу года их число увеличится минимум до 600. "Это уже что-то, но останавливаться ни в коем случае нельзя, - подчеркнул белорусский руководитель. - Я уверен, если мы предложим вариант станций в малых поселках, агрогородках, может быть, как уже сказал, кто-то захочет возле дома поставить станцию, мы должны предложить эти услуги".