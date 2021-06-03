Мантуров: Сумма экологического сбора составит 100 млрд рублей в год

Реформа отрасли по обращению с отходами и реализация новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) позволят вернуть в оборот вторичные ресурсы, ныне отправляемые для захоронения на полигоны, и принесут стране 100 миллиардов рублей в год. Такие оценки высказал глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая в панельной дискуссии "Экономика неограниченных ресурсов" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы поддерживаем тот подход, который согласован правительством, РОП, который в конце года запускается, - сказал Денис Мантуров. - В общей сложности эксперты оценивают, экосбор составит около 100 миллиардов рублей в год. Эти деньги должны пойти на создание мусороперерабатывающих предприятий". Сейчас в рамках РОП за год удается собрать 3,7 миллиарда рублей.

Всего в год в России образуется порядка 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, и этот показатель стабильно увеличивается, отметил министр. На сортировку и переработку попадает только 7% этого объема. По его мнению, полигонное захоронение, помимо всего прочего, приводит к безвозвратной потере ресурсов, которые могли бы быть использованы повторно. Поэтому максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот - один из главных элементов создаваемой комплексной системы по обращению с ними, считает Мантуров.

Глава Минпромторга поддержал идею строительства 25 заводов по энергетической утилизации отходов в регионах России. Деньги на их создание могут быть взяты из собранных в рамках РОП платежей. Они смогут перерабатывать почти 15 миллионов тонн отходов в год, считает Мантуров.

На российских заводах производится 65% видов оборудования, необходимого для развития отрасли по обращению с отходами, подчеркнул министр.