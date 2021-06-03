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03.06.2021 18:06
Рубрика: В мире

Меркель вступилась за восточных немцев

Текст: Екатерина Забродина
Предвыборная кампания в немецкой земле Саксония-Анхальт (голосование 6 июня станет заключительным в череде региональных выборов перед общенациональными этой осенью) подходит к финишной прямой на фоне скандала. Он разгорелся вокруг все еще болезненной для Германии темы восточных немцев.

На фоне высоких рейтингов "Альтернативы для Германии", которая в этом регионе уверенно следует за правящим Христианско-демократическим союзом (а по некоторым данным - даже опережает), уполномоченный федерального правительства по делам бывших восточногерманских земель Марко Вандервиц позволил себе нелицеприятное высказывание о части соотечественников.

Фото: Reuters
Путин обсуждал с Макроном и Меркель встречу глав МИД "нормандской четверки"

Представитель ХДС заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что многие жители бывшей ГДР "придерживаются недемократических взглядов", поскольку "частично были воспитаны диктатурой". В интервью Rheinische Post он повторил, что некоторые избиратели на востоке Германии "навсегда потеряны для демократии". После этого в стране поднялась такая буря, что Ангеле Меркель (как известно, выросшей в ГДР) пришлось отмежеваться от слов своего однопартийца, по крайней мере, такой вывод сделали немецкие СМИ.

"Я убеждена, что на счету у демократии - каждая гражданка и каждый гражданин. Мы должны заниматься политикой для всех", - заявила Меркель после конференции с премьер-министрами восточногерманских земель, сообщает Spiegel online. При этом она осторожно добавила, что ей всегда прискорбно, когда люди "отворачиваются от демократии", не уточняя, кого имеет в виду.

Между тем руководители бывших социалистических регионов признали, что спустя 30 лет после объединения Германии дисбаланс между западом и востоком страны все еще не преодолен. Федеральные учреждения и ведомства обосновались в западной части ФРГ, и это с самого начала воспринималось как нечто "само собой разумеющееся", отметил один из ветеранов немецкой политики, глава Тюрингии из партии "Левые" Бодо Рамелов. Вот и сейчас создаваемый министерством транспорта Центр мобильности с ведущими специалистами в области автомобилестроения, на который правительство выделяет более 300 миллионов евро, получил штаб-квартиру в Мюнхене. А Центр исследования батарей будет располагаться в другой западной земле - Северный Рейн-Вестфалия, напомнил Рамелов. Его коллега, социал-демократка Мануэла Швезиг, возглавляющая Мекленбург-Переднюю Померанию, подчеркнула, что проблема выравнивания уровня зарплат и пенсий между западом и востоком еще не решена.

Согласно данным "Политбарометра" телекомпании ZDF, опубликованным в последних числах мая, за ХДС во главе с бессменным (с 2011 года) премьером Райнером Хазелофф готовы отдать голоса 29 процентов избирателей. На втором месте - местная "Альтернатива для Германии" (23 процента). У "Левых" - 11 процентов, у социал-демократов - десять, у "Зеленых" - девять. Наконец, 8 процентов опросы дают либералам из Свободной демократической партии Германии. При таком раскладе у действующей коалиции из ХДС, СДПГ и "Зеленых" есть шанс сохранить парламентское большинство, но возможны и другие комбинации.

Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
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В то же время некоторые опросы давали АдГ больше процентов и даже выводили ее на первое место. Немного иной расклад перед выборами представил центр Sachsen-Anhalt-Trend: 28 процентов - у христианских демократов, 24 - у альтернативщиков, а за ними с большим отставанием следуют социал-демократы (11 процентов). Формально они могут стать третьей политической силой в этой восточной земле, хотя по факту наблюдатели признают такой результат плачевным. Последние двадцать лет у СДПГ не было своего премьера в этом регионе.

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