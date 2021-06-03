Мещанинова снимет фильм о подростке при поддержке европейского фонда

Новый полнометражный фильм Наталии Мещаниновой называется "Маленький ночной секрет". Наталия в нем не только режиссер, но и автор сценария. Картина пока в планах, но уже известно, что ее главная героиня - четырнадцатилетняя Мира. У нее есть младшая сестра , подруга, и ...кот. А еще - волшебство Нового года, и планы пойти к подруге на вечеринку. Но есть и кое-что необычное в жизни девочки-подростка - ночной секрет...

Вчера стало известно, что кураторский Фонд Хуберта Балса, который осуществляет свою деятельность при Международном кинофестивале в Роттердаме и предназначен для поддержки кинематографистов на всех этапах кинопроизводства - от разработки сценария до постпродакшна - выделил на новую картину Мещаниновой грант в размере 10 тысяч евро.

Скажем прямо - сумма для фильма небольшая, но в данном случае важно само участие крупного европейского фонда в судьбе российской кинокартины. Среди российских режиссеров, которые ранее получали поддержку фонда Хуберта Бальса Борис Хлебников ("Свободное плавание", Сергей Лозница ("Счастье мое"), Алексей Федорченко ("Железная дорога"), Алексей Герман младший ("Бумажный солдат") и другие.

Производством фильма "Маленький ночной секрет" занимается кинокомпания СТВ - продюсеры Сергей Сельянов и Наталия Дрозд. Съемки намечены на начало 2022 года.