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03.06.2021 22:06
Рубрика: Экономика

Международные резервы России обновили исторический максимум

Текст: Евгения Думанская

С 21 по 28 мая международные резервы России выросли на 0,8%, обновив исторический максимум, сообщил Центробанк. Сейчас они составляют 605,9 миллиарда долларов.

Фото: iStock
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Как говорится на сайте регулятора, за прошедшую неделю объем международных резервов вырос на пять миллиардов. В основном это произошло из-за переоценки и поступлений от размещения облигаций внешнего займа.

Международные (золотовалютные) резервы РФ это высоколиквидные иностранные активы, которыми располагают Центробанк и правительство. Они состоят из монетарного золота, резервной позиции в Международном валютном фонде, специальных прав заимствования и средств в иностранной валюте.

На 1 января объем резервов составлял 595,8 миллиарда долларов, а на прошлой неделе рост составил семь миллиардов долларов (1,2%).

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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