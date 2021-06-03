Международные резервы России обновили исторический максимум

С 21 по 28 мая международные резервы России выросли на 0,8%, обновив исторический максимум, сообщил Центробанк. Сейчас они составляют 605,9 миллиарда долларов.

Как говорится на сайте регулятора, за прошедшую неделю объем международных резервов вырос на пять миллиардов. В основном это произошло из-за переоценки и поступлений от размещения облигаций внешнего займа.

Международные (золотовалютные) резервы РФ это высоколиквидные иностранные активы, которыми располагают Центробанк и правительство. Они состоят из монетарного золота, резервной позиции в Международном валютном фонде, специальных прав заимствования и средств в иностранной валюте.

На 1 января объем резервов составлял 595,8 миллиарда долларов, а на прошлой неделе рост составил семь миллиардов долларов (1,2%).