Microsoft представит новую версию Windows: что интересного ждет пользователей

Microsoft представит новую версию Windows на специальном мероприятии в конце июня. Об этом агентству Bloomberg заявил генеральный директор компании Сатья Наделла.

Анонс состоится 24 июня в 18:00 по московскому времени. Ожидается, что компания сильно переработает пользовательский интерфейс Windows. Что интересно, в приглашении для журналистов никак не упоминается, что речь идет об операционной системе Windows 10, а написано "присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, что нового будет в Windows".

Кроме того, приглашение на ивент содержит новый логотип операционной системы. Кодовое название новой версии - Sun Valley или "Солнечная долина". Разработчики и тестировщики смогут скачать новую версию продукта сразу после мероприятия. Однако если вы используете Windows в качестве основной версии операционной системы, делать этого не рекомендуется - традиционно бета-версии продуктов могут содержать в себе ошибки. Для всех новая Windows станет доступна уже осенью этого года, предположительно в ноябре.

Из ожидаемых изменений - перезапуск магазина для приложений Windows Store. Планируется, что разработчики смогут использовать сторонние платежные платформы внутри приложений и не выплачивать проценты самой Microsoft. Как пишет Windows Central, платформа должна стать более открытой и дружелюбной для стороннего программного обеспечения. В частности, ожидается появление браузера Google Chrome, которого пока нет в Windows Store и пакета Adobe Creative Cloud.

Уже с начала этого года Windows активно меняется. Например, была улучшена поддержка Bluetooth-аудио, работа "Проводника" и внедрены новые иконки, которые не менялись еще с Windows 95.