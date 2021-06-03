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03.06.2021 19:58
Рубрика: Власть

МИД РФ выразил протест посольству Японии по инциденту с рыболовным судном

Текст: Юрий Когалов

Министерство иностранных дел России выразило посольству Японии решительный протест в связи с инцидентом, который произошел 28 мая с японской рыболовной шхуной "Эйхо-мару 172".

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Как напомнили на Смоленской площади, судно было обнаружено в исключительной экономической зоне Российской Федерации возле острова Сахалин. Оно не отвечало на запросы российских пограничников и предприняло попытку к бегству. При этом судно опасно маневрировало, подвергнув опасности экипаж сторожевого катера.

В итоге шхуна была отконвоирована в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.

Как подчеркнули в МИД, "российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права".

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