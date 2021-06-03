Минфин направит на закупку валюты 220,9 млрд рублей

Минфин выделит на закупку иностранной валюты 220,9 миллиарда рублей. Операции будут проводиться с 7 июня по 6 июля.

"Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 10,5 млрд рублей", - говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина.

В ведомстве рассчитывают, что дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета, связанные с превышением фактических цен на нефть над базовым уровнем, в июне составят 215,8 миллиарда рублей. Эта цифра на 5,1 миллиарда рублей превышает показатели мая.