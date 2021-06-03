Минфин сообщил об исключении доллара из Фонда национального благосостояния

С 20 мая из структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) исключен доллар США, сообщил Минфин. До этого доля доллара в нормативной структуре составляла 35%, на 1 мая на счету фонда в Банке России было 39,8 миллиарда долларов.

Министр финансов Антон Силуанов 3 июня заявил, что ФНБ избавится от долларовых активов в течение месяца. В качестве альтернативы активам в долларах США определены китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков.

В новой нормативной структуре фонда доля фунта стерлингов сокращена с 10% до 5%, доля евро увеличена с 35% до 40%, а доля юаня возросла вдвое - до 30%. Доля японской иены сохранена неизменной на уровне 5%. С 1 июня решением правительства в состав ФНБ включено золото в обезличенной форме с долей 20%.

"Данные изменения направлены на обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на "дедолларизацию" российской экономики", - объясняет Минфин.

Отказ от долларов в резервах правительства вызван угрозой санкций со стороны США, пояснил в четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Эксперты неоднозначно оценили новую корзину ФНБ. Строго говоря, направление, в котором меняется структура валютных вложений ФНБ нельзя назвать сюрпризом. Доля доллара в международных резервах в целом (ликвидная часть ФНБ входит в эти резервы, их общий объем - свыше 605 миллиардов долларов) очень заметно упала после 2018 года: с 40% до 20%, отмечает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. А нормативная структура ФНБ имеет тенденцию к сближению со структурой вложений резервов в целом. "Тот факт, что доля доллара достигнет нуля уже через месяц, то есть скорость такого изменения - вот это несколько неожиданно", - говорит Куликов.

Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах также отмечает, что момент для решения несколько неожиданный. "Положительная доходность по качественным активам в евро практически не встречается, золото волатильно (хотя в последние годы вложения в него международных резервов ЦБ были весьма прибыльны), - говорит он. - По юаню доходность неплохая, но валюта более рискованная и выбор активов более ограничен".

Для доходностей по юаневым облигациям с дюрацией, характерной для вложений фондов, типичны уровни порядка 3%, долларовые облигации приносят в среднем несколько меньше, объясняет Дмитрий Куликов. При этом долларовые бонды дают большую контрцикличность, так как доллар - глобальная резервная валюта и в стрессовые периоды укрепляется, давая положительную переоценку соответствующих вложений. Это свойство характерно для золота, поэтому рост его доли в нормативной структуре ФНБ, видимо, призван восполнить это свойство доллара.

Что касается ликвидности вложений (возможности их быстро продать по рыночной цене), то она высокая в любой из конструкций, которые были с момента создания фонда, отмечает Куликов. "Единственный раз сомнения в ликвидности как раз долларовой части вложений возникали, когда в США обсуждались списки возможных санкций на заре их введения, - говорит он. - Тогда считалось, что есть риск ограничения операций с ними, а также возможны ограничения по долларовым транзакциям для российских госорганов в принципе. Во многом изменение структуры резервов и ФНБ - продолжение реакции на эти опасения".