Новости

В Югре родным ветеранов вручили ордена, изъятые у коллекционера-мошенника 10:22
Новак: Осталось проложить около 100 километров труб "Северного потока-2" 10:20
Новак исключил возможность дефицита керосина летом 10:09
Савельев: Цифровизация транспорта в разы увеличит скорость перевозки грузов 10:08
Челябинского замминистра строительства задержали за миллионную взятку 10:01
В Москве бесплатная школа нянь объявила набор на июнь 10:01
На Урале завели дело об убийстве после пропажи туристки из Перми 09:59
Хуснуллин: Необходимо заниматься развитием водного транспорта 09:58
Посадочные билеты исчезнут: в самолет будут пускать "по лицу" 09:51
Россия заняла 11-е место в Европе по инвестиционной привлекательности 09:47
К концу 2023 года между Москвой и Петербургом запустят грузовые беспилотники 09:44
Более 75 тысяч столичных выпускников будут сдавать ЕГЭ по русскому 09:32
В ПФР напомнили об условиях досрочной пенсии для предпенсионеров 09:29
Захарова опровергла сообщения об ограничении прав СМИ-иноагентов 09:23
Больше половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки бедных 09:22
Мошенники вернулись к старой схеме кражи денег с карт россиян 09:08
МИД Германии заявил о важности транзита российского газа через Украину 09:03
Восемь футболистов "Ахмата" дисквалифицированы за драку 08:59
Глава Росреестра назвал стоимость регистрации гаражей в рамках амнистии 08:42
"Жэньминь жибао" рассказала, кто сможет погубить Россию 08:41
РЖД назначат дополнительные "Сапсаны" в дни Евро-2020 08:29
Названы самые большие зарплаты в Москве 08:01
"Монреаль" обыграл "Виннипег" в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ 07:57
В Греции планируют сильно ограничить любительскую рыбалку 06:49
Эксперт прокомментировал различия вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V" 06:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
03.06.2021 09:08
Рубрика: Происшествия

Мошенники вернулись к старой схеме кражи денег с карт россиян

Текст: Матвей Линник

Мошенники вновь стали использовать схему кражи денег путем подбора номера и срока действия банковских карт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой представителей банков.

Фото: iStock
В "Сбере" назвали способ победить телефонных мошенников за год

Злоумышленники делают тестовый платеж в интернет-магазине, чтобы проверить реальность карты, после чего выводят с нее деньги мелкими суммами через фальшивые сайты. Такая схема пользовалась популярностью пять-десять лет назад. Как объяснил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, мошенники при совершении покупки перебором вводят CVV от 000 до 999, пока код не подойдет. При этом первая сумма списания, как правило, всегда небольшая, чтобы не вызвать подозрение у владельца карты и банка.

"А уже после "авторизации" карты средства с нее списываются небольшими суммами через мошеннические интернет-магазины, которые "выдают" плательщику несуществующий товар", - рассказали "Ъ" представители банков.

Среди причин возрождения старой схемы эксперты называют выпуск крупными банками виртуальных карт и рост интернет-торговли в условиях пандемии коронавируса.

Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2"
ФМБА разработало эффективную при любых мутациях коронавируса вакцину
Bloomberg: Новая версия Windows будет представлена 24 июня
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс