Мошенники вернулись к старой схеме кражи денег с карт россиян

Мошенники вновь стали использовать схему кражи денег путем подбора номера и срока действия банковских карт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой представителей банков.

Злоумышленники делают тестовый платеж в интернет-магазине, чтобы проверить реальность карты, после чего выводят с нее деньги мелкими суммами через фальшивые сайты. Такая схема пользовалась популярностью пять-десять лет назад. Как объяснил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, мошенники при совершении покупки перебором вводят CVV от 000 до 999, пока код не подойдет. При этом первая сумма списания, как правило, всегда небольшая, чтобы не вызвать подозрение у владельца карты и банка.

"А уже после "авторизации" карты средства с нее списываются небольшими суммами через мошеннические интернет-магазины, которые "выдают" плательщику несуществующий товар", - рассказали "Ъ" представители банков.

Среди причин возрождения старой схемы эксперты называют выпуск крупными банками виртуальных карт и рост интернет-торговли в условиях пандемии коронавируса.