Нарышкин: Попытки пересмотра итогов Второй мировой вызывают сожаление

Участившиеся попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и роли народов, внесших вклад в разгром фашизма, не могут не вызывать сожаления, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом глава ведомства заявил по итогам состоявшейся в Витебске совместной коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии.

"Я, как и большинство здравомыслящих людей не только в наших двух странах, но и на всей планете, с сожалением наблюдаю за событиями, - цитирует ТАСС слова Нарышкина. - Но истина состоит в том, что именно Советский Союз внес решительный вклад в разгром гитлеровской Германии, разгром нацизма".

Глава СВР подчеркнул, что "именно Красная армия, в которой плечом к плечу сражались выходцы из всех союзных республик, в том числе русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, освободили страны Восточной и часть стран Центральной Европы".

Он также напомнил, что вина в развязывании Второй мировой войны целиком и полностью лежит на фашистской Германии. "И это на все времена зафиксировано в решениях Международного военного трибунала над нацистскими преступниками", - отметил Сергей Нарышкин.