Нарышкин: Запад ведет против Москвы и Минска гибридную войну

Политика, которую проводят западные страны, неприемлема. Их действия по отношению к России и Белоруссии агрессивны и являются элементами гибридной войны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам состоявшейся в Витебске совместной коллеги СВР РФ и КГБ Белоруссии.

"Мы оцениваем действия западных стран как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права", - отметил Нарышкин. По его словам, и в России, и в Белоруссии они воспринимаются крайне негативно, у нашего населения растет неприемлемость такой политики западных стран. "Это, безусловно, элементы гибридной воны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги", он очень мягкий", - заявил глава СВР.

Как подчеркнул Нарышкин, Москва и Минск не станут мириться с действиями, направленными против суверенитета двух государств. "Мы стоим твердо на позициях защиты человеческих ценностей, которыми дорожим. Что бы ни случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать", - отметил глава СВР.