НАСА: США вернутся к изучению Венеры после 30-летнего перерыва

НАСА планирует снова вернуться к изучению Венеры. Об этом заявил новый глава американского космического ведомства Билл Нельсон, выступая в среду с первым обращением к сотрудникам.

"Я рад объявить, что мы готовим две новые миссии. Вместе они дадут ученым возможность изучить мир, где мы не были больше 30 лет", - цитирует Нельсона РИА Новости. Речь идет о миссиях Davinchi+ и Veritas, которые войдут в программу изучения Солнечной системы НАСА Discovery.

Зонд Davinchi+ займется изучением атмосферы Венеры и попытается определить, существовал ли когда-либо на ее поверхности океан. Орбитальный спутник Veritas составит геологическую карту планеты, сканируя ее поверхность. "Вместе эти две миссии откроют правду, скрываемую за облаками горячего, сурового и непрощающего мира Венеры", - заявил глава НАСА, не озвучив при этом дату старта возвращения США на Венеру.

США бывали на орбите Венеры трижды, в последний раз - в 1990 году, когда орбитальный полет у Венеры совершил зонд Magellan.