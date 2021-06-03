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Рубрика: В мире

НАСА: США вернутся к изучению Венеры после 30-летнего перерыва

Билл Нельсон. Фото: AFP/SAUL LOEB Билл Нельсон. Фото: AFP/SAUL LOEB
Билл Нельсон. Фото: AFP/SAUL LOEB

НАСА планирует снова вернуться к изучению Венеры. Об этом заявил новый глава американского космического ведомства Билл Нельсон, выступая в среду с первым обращением к сотрудникам.

Фото: iStock
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"Я рад объявить, что мы готовим две новые миссии. Вместе они дадут ученым возможность изучить мир, где мы не были больше 30 лет", - цитирует Нельсона РИА Новости. Речь идет о миссиях Davinchi+ и Veritas, которые войдут в программу изучения Солнечной системы НАСА Discovery.

Зонд Davinchi+ займется изучением атмосферы Венеры и попытается определить, существовал ли когда-либо на ее поверхности океан. Орбитальный спутник Veritas составит геологическую карту планеты, сканируя ее поверхность. "Вместе эти две миссии откроют правду, скрываемую за облаками горячего, сурового и непрощающего мира Венеры", - заявил глава НАСА, не озвучив при этом дату старта возвращения США на Венеру.

США бывали на орбите Венеры трижды, в последний раз - в 1990 году, когда орбитальный полет у Венеры совершил зонд Magellan.

В мире США Общество Космос

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