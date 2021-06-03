Названа возможная опасность ароматизированного пакетированного чая

Ароматизированный чай в пакетиках в некоторых случаях может не только оказаться бесполезным напитком, но и нанести вред.

Как пояснила "Вечерней Москве" диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, немногие производители такого чая добавляют в него натуральные кусочки ягод и фруктов. Зато этот продукт нередко содержит ароматизаторы и красители, на которые у человека может быть аллергия. К тому же пользы для здоровья от такого чая практически не будет.

"Вы не получаете необходимых полезных микроэлементов, потому что в пакетированном чае нет ни фруктов, ни ягод. Есть только запах, похожий на запах этого компонента. Вы пьете подкрашенную воду с запахом", - отмечает эксперт.

Ирина Писарева добавляет, что при изготовлении такого продукта чайные листья зачастую очень мелко перемалывается и поэтому сложно определить его качество. Она рекомендует использовать листовой заварной чай.

"В дешевых марках пакетированного чая используется труха, так называемая солома. Недобросовестный производитель может подмешать туда какую-нибудь лишнюю непонятную траву. А в заварном чае, напротив, мы видим конкретные крупные листочки" - говорит Ирина Писарева.

Она делает оговорку, что пакетированный чай тоже может быть полезным, но лишь при использовании качественного сырья. А вот в некачественном продукте из-за нарушения правил транспортировки могут размножаться грибковые микроорганизмы. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.